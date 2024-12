La morte in utero è la morte di un feto a 20 settimane di gestazione o più tardi (o dopo 28 settimane secondo alcune definizioni).

La morte in utero può derivare da un problema della donna, della placenta o del feto.

I medici eseguono esami del sangue per cercare di identificare la causa della morte in utero.

Se il feto morto non viene espulso, la donna può ricevere farmaci per stimolare l’utero a espellere il contenuto oppure quest’ultimo viene rimosso chirurgicamente mediante dilatazione ed evacuazione.

La morte in utero, per definizione, comporta la morte del feto. Negli Stati Uniti la morte in utero è definita morte fetale prima o durante il parto a 20 settimane di gestazione o più tardi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la morte in utero come morte del feto dopo 28 settimane. Ogni anno in tutto il mondo si registrano quasi 2 milioni di morti in utero. Un episodio precedente di morte in utero aumenta il rischio di morte del feto in gravidanze successive.

Se il feto muore negli ultimi stadi della gravidanza o in prossimità del termine, ma rimane nell’utero per settimane, si può sviluppare un disturbo della coagulazione che provoca gravi emorragie (chiamato coagulazione intravascolare disseminata).

Diagnosi della morte in utero Valutazione medica

Analisi per identificare la causa I medici possono sospettare la morte fetale se non si avvertono più i movimenti, sebbene, man mano che il feto cresce, lo spazio si riduca e i movimenti diminuiscano. Vengono di solito condotti esami per valutare il feto. Gli esami prevedono quanto segue: Un non stress test: viene monitorata la frequenza cardiaca del feto quando è immobile e quando si muove. Per questo esame il medico utilizza un dispositivo collegato all’addome della donna.

Profilo biofisico: si utilizza l’ecografia per ottenere immagini del feto in tempo reale e osservarlo. Questo esame consente al medico di valutare la quantità di liquido amniotico e di controllare i periodi di respirazione ritmica, il movimento e il tono muscolare del feto. Per tentare di identificare la causa della morte in utero, si ricorre a test genetici e a esami del sangue (come esami per individuare eventuali infezioni, diabete, disturbi della tiroide e sindrome da anticorpi antifosfolipidi). I medici raccomandano inoltre di valutare il feto per ricercare possibili cause, quali infezioni e anomalie cromosomiche. Vengono esaminati la placenta e l’utero. Spesso non è possibile stabilire la causa.