Ipotiroidismo nei lattanti e nei bambini

Somministrazione di ormone tiroideo sostitutivo

Ai bambini affetti da ipotiroidismo congenito o acquisito solitamente viene prescritto l’ormone tiroideo sintetico levotiroxina. La terapia sostitutiva con ormone tiroideo viene solitamente somministrata ai bambini sotto forma di compresse. Nei lattanti le compresse possono essere sminuzzate, miscelate con una piccola quantità (1-2 millilitri) di acqua, latte materno o latte artificiale non a base di soia e somministrate per via orale mediante una siringa. Non devono essere somministrate insieme a prodotti a base di soia, ferro o integratori di calcio perché queste sostanze possono diminuire la quantità di ormone tiroideo assorbita. Sono disponibili in commercio formulazioni liquide per i bambini di qualsiasi età, ma l’esperienza nell’uso di queste formulazioni per il trattamento dell’ipotiroidismo congenito è limitata.

La maggior parte dei bambini con ipotiroidismo congenito o acquisito deve assumere l'ormone tiroideo sostitutivo per tutta la vita. Tuttavia, alcuni bambini con ipotiroidismo congenito, solitamente coloro che non hanno avuto bisogno di un aumento della dose dopo la prima infanzia, possono essere in grado di interrompere il trattamento dopo circa i 3 anni di età.

Il controllo da parte dei medici prosegue attraverso esami del sangue periodici, a seconda dell’età del bambino. La frequenza di monitoraggio è più alta durante i primi anni di vita.