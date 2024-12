Cura personale durante la gravidanza

Durante la gravidanza, è necessario adottare una dieta adeguata e nutriente. Se non si assumono sostanze nutrienti sufficienti per se stessi e per il feto, queste saranno assorbite dal feto. Tuttavia, aggiungere circa 250 calorie alla dieta quotidiana di solito è sufficiente a fornire nutrimento a entrambi. La maggior parte delle calorie in più devono essere di natura proteica. La dieta deve essere bilanciata, comprendere frutta fresca, cereali e ortaggi. I cereali ricchi di fibre e poveri di zuccheri sono una buona scelta. Il pesce contiene nutrienti importanti per la crescita e lo sviluppo del feto. Tuttavia, le donne in gravidanza devono scegliere pesce a basso contenuto di mercurio. Vedere Mercurio nel pesce per maggiori informazioni.

Negli Stati Uniti, la maggior parte delle donne assume abbastanza sale con la dieta, senza aggiungerne altro agli alimenti durante il pasto. I cibi confezionati contengono spesso quantità eccessive di sale e devono essere consumati con moderazione.

Non si raccomanda di seguire diete durante la gravidanza, perfino alle donne obese, in quanto è necessario un aumento di peso perché il feto si sviluppi normalmente. Una dieta riduce l’apporto di sostanze nutritive al feto.

L’aumento di peso durante la gravidanza dipende dall’indice di massa corporea (IMC) prima della gravidanza. L’IMC è costituito dal peso in chilogrammi diviso per l’altezza in metri quadrati ed è utilizzato per stabilire se il peso è normale rispetto all’altezza. Le donne con un IMC elevato dovrebbero prendere meno peso durante la gravidanza rispetto a coloro che hanno un IMC normale o sono sottopeso. Una donna di taglia media dovrebbe acquisire circa 11,5-16 kg nel corso della gravidanza.

Un aumento di peso eccessivo causa l’accumulo di grassi nella donna e nel feto. Poiché è più difficile controllare l’aumento di peso nella fase tardiva della gravidanza, la donna deve evitare di acquisire troppo peso durante i primi mesi. Tuttavia, il mancato aumento di peso può compromettere la crescita e lo sviluppo del feto. Durante il 1° trimestre (dalla settimana 0 alla settimana 12 di gestazione), nella maggior parte delle donne l’aumento totale di peso dovrebbe essere compreso tra 0,5 e 2 chilogrammi.

Talvolta, l’aumento di peso è dovuto alla ritenzione di liquidi. Questo avviene nelle ultime settimane di gravidanza perché in posizione distesa, l’utero ingrandito interferisce con il flusso sanguigno che proviene dagli arti inferiori e va al cuore. Distendersi su di un lato, preferibilmente su quello sinistro, per 30-45 minuti due o tre volte al giorno può ridurre questo problema. Risulta anche utile indossare calze elastiche contenitive.