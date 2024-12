Anemia nel neonato

Un’altra causa dell’anemia è la perdita di sangue, che in un neonato può verificarsi in molti modi. Per esempio, si verifica una perdita di sangue in caso di un ampio movimento di sangue fetale attraverso la placenta (l’organo che collega il feto all’utero e gli fornisce nutrimento) nella circolazione ematica della madre (la cosiddetta trasfusione feto-materna). La perdita di sangue può anche derivare da un intrappolamento di troppo sangue nella placenta al momento del parto, per esempio se il neonato viene tenuto sopra la madre troppo a lungo prima di clampare il cordone ombelicale.

Le trasfusioni feto-fetali, con passaggio del sangue da un feto all’altro, possono causare anemia in un gemello e troppo sangue (policitemia) nell’altro.

La placenta può separarsi dall’utero prima del parto (distacco della placenta) oppure può essere attaccata nel posto sbagliato (placenta previa), determinando una perdita di sangue nel feto.

La perdita di sangue può verificarsi se il feto è sottoposto ad alcune procedure invasive per individuare anomalie genetiche e cromosomiche. Le procedure invasive sono quelle che prevedono l’inserimento di uno strumento nel corpo della madre, come l’amniocentesi, il prelievo dei villi coriali e il prelievo di sangue ombelicale.

Talvolta si verifica una perdita di sangue quando il neonato subisce lesioni durante il parto. Per esempio, la rottura del fegato o della milza durante il parto può provocare un’emorragia interna. In rari casi l’emorragia può verificarsi sotto il cuoio capelluto del neonato, quando per il parto si utilizza una ventosa ostetrica o di un forcipe.

La perdita di sangue può anche verificarsi in neonati che presentano una carenza di vitamina K, una sostanza che aiuta l‘organismo a coagulare il sangue e a controllare le emorragie. La carenza di vitamina K può causare la malattia emorragica del neonato, caratterizzata da una tendenza al sanguinamento. I neonati di solito presentano bassi livelli di vitamina K al momento della nascita. Per prevenire le emorragie, ai neonati viene normalmente iniettata vitamina K alla nascita.

L’emorragia interna che porta ad anemia può verificarsi nei bambini nati con un grave disturbo emorragico ereditario, come l’emofilia, specialmente con un parto difficile.

Spesso, anche il prelievo di sangue può contribuire all’anemia nei neonati malati.