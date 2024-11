Panoramica sui difetti cardiaci

Il flusso ematico del feto differisce da quello dei bambini e degli adulti.

Nei bambini e negli adulti, tutto il sangue che ritorna al cuore (sangue blu venoso, a basso contenuto di ossigeno) attraversa l’atrio destro e successivamente il ventricolo destro fino all’arteria polmonare, dalla quale accede ai polmoni. Il sangue assorbe l’ossigeno dalle sacche d’aria (alveoli) presenti nei polmoni e rilascia anidride carbonica (vedere Scambio di ossigeno e anidride carbonica). Questo sangue ricco di ossigeno e di colore rosso torna dai polmoni nell’atrio sinistro e nel ventricolo sinistro e, da lì, viene pompato all’esterno del cuore e nell’organismo attraverso una grande arteria denominata aorta e poi attraverso le arterie più piccole.

Nel feto, il percorso mediante il quale il sangue circola attraverso il cuore e i polmoni è diverso. Poiché il feto si trova all’interno dell’utero, non è esposto all’aria e i suoi polmoni sono collassati e pieni di liquido amniotico (il liquido presente all’interno dell’utero durante la gravidanza). Siccome il feto non respira aria mentre si trova nell’utero, il sangue del feto riceve ossigeno attraverso la placenta. Il sangue ricco di ossigeno della madre scorre attraverso i vasi sanguigni dell’utero, ma non arriva direttamente al feto. Solo l’ossigeno presente nel sangue della madre viene trasferito al sangue fetale nella placenta, che passa poi al feto attraverso i vasi sanguigni ombelicali (del cordone ombelicale).

Prima della nascita, la maggior parte del sangue delle vene (sangue venoso) che arriva al lato destro del cuore non attraversa i polmoni non funzionanti, bensì passa attraverso due scorciatoie (shunt) per arrivare al corpo del feto. Queste scorciatoie sono

il forame ovale, un foro tra l’atrio destro e l’atrio sinistro, le due camere superiori del cuore

il dotto arterioso, un vaso sanguigno che collega le due grandi arterie che fuoriescono dal cuore, l’arteria polmonare e l’aorta

Circolazione cardiaca prenatal... Video

Nel feto, il sangue venoso che arriva al cuore ha ricevuto ossigeno dalla placenta. Questo sangue ossigenato può essere trasportato all’organismo attraverso il forame ovale e il dotto arterioso, evitando per lo più i polmoni non funzionanti. Questo percorso circolatorio cambia subito dopo la nascita. Durante il passaggio nel canale del parto, il liquido presente nei polmoni del feto viene espulso. Con il primo respiro, il neonato riempie i polmoni di aria, che porta ossigeno. Quando viene tagliato il cordone ombelicale, la placenta (e pertanto la circolazione materna) non è più collegata alla circolazione del neonato e tutto l’ossigeno del neonato arriva dai polmoni. Pertanto il forame ovale e il dotto arterioso non sono più necessari e di solito si chiudono entro i primi giorni o le prime settimane di vita, rendendo la circolazione del neonato identica a quella di un adulto. Talvolta il forame ovale non si chiude (il cosiddetto forame ovale pervio), senza tuttavia provocare di solito problemi di salute.