Sindrome da distress respiratorio nel neonato

Prima della nascita i medici possono valutare la maturità dei polmoni del feto misurando il livello di surfattante nel liquido amniotico. Il liquido amniotico viene prelevato dalla sacca che circonda il feto mediante una procedura chiamata amniocentesi oppure viene prelevato dalla vagina della madre (se le membrane si sono rotte). Il livello di surfattante aiuta i medici a stabilire il momento migliore per partorire il feto. Il rischio di sindrome da distress respiratorio si riduce notevolmente se il parto può essere rimandato fino a quando i polmoni del feto non abbiano prodotto surfattante in quantità sufficiente.

Quando il parto prematuro non può essere evitato, le ostetriche possono somministrare alla madre iniezioni di un corticosteroide (betametasone). Il corticosteroide raggiunge il feto attraverso la placenta e accelera la produzione di surfattante. Entro 48 ore dall’inizio delle iniezioni, i polmoni fetali possono maturare al punto che la sindrome da distress respiratorio dopo il parto diventa meno probabile oppure, qualora si sviluppi, sia probabilmente più lieve.

Dopo il parto, ai neonati ad alto rischio di sviluppare la sindrome da distress respiratorio i medici possono somministrare un preparato di surfattante. I neonati a rischio sono quelli partoriti prima della 30a settimana di età gestazionale, specialmente se la madre non ha assunto corticosteroidi. Il preparato di surfattante può salvare la vita e ridurre il rischio di alcune complicanze, come il collasso dei polmoni (pneumotorace). Il tensioattivo artificiale agisce allo stesso modo di quello naturale.

La terapia con surfattante può essere somministrata al neonato attraverso un tubo inserito in bocca che raggiunge la trachea (la cosiddetta intubazione endotracheale); può essere somministrata immediatamente dopo la nascita in sala parto per tentare di prevenire la sindrome da distress respiratorio prima che si sviluppino sintomi.