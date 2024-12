Per iniziare ad allattare, la madre deve assumere una posizione comoda e rilassata, seduta o semicoricata, in modo da potersi girare da un lato e dall’altro per offrire le mammelle. Il bambino è rivolto verso la madre. La madre sostiene la mammella con il pollice e l’indice in alto e le altre dita in basso e strofina il capezzolo sulla parte centrale del labbro inferiore del bambino, stimolandogli in questo modo l’apertura della bocca (riflesso di radicamento) e facendo in modo che si attacchi al seno. La madre aiuta il bambino a prendere bene in bocca il capezzolo e l’aureola mammaria, assicurandosi che siano ben centrati, per evitare di ferire il capezzolo. Prima di staccare il bambino dal seno, la madre interrompe la suzione inserendo un dito nella bocca del neonato e premendogli delicatamente il mento verso il basso. Le infiammazioni del capezzolo derivano da una posizione errata e sono più facili da prevenire che da curare.

Posizionamento del bambino per l’allattamento al seno

Allattamento al seno Video

Posizione corretta di attaccamento per l’allattamento al seno Immagine

Posizione non corretta di attaccamento per l’allattamento al seno Immagine

Inizialmente, il bambino deve nutrirsi per diversi minuti da ciascuna mammella. Il riflesso che ne consegue, chiamato riflesso di emissione, attiva nella madre la produzione di latte. Quest’ultima dipende dal tempo di suzione, per cui la poppata deve avere una durata sufficiente per consentire una produzione di latte adeguata. Durante le prime settimane, il neonato deve essere incoraggiato ad attaccarsi a entrambe le mammelle a ogni poppata; tuttavia, alcuni neonati si addormentano mentre stanno succhiando dalla prima mammella. Facendogli fare il ruttino e spostandolo all’altra mammella si contribuisce a tenere sveglio il lattante. In tal caso, la mammella usata per ultima sarà la prima della poppata successiva.

Altre posizioni di allattamento al seno Immagine

Per il primo bambino, la secrezione lattea di solito avviene in 72-96 ore, Con i figli successivi, la produzione di latte avviene prima. Nei primi giorni di vita non si devono far trascorrere più di 6 ore tra una poppata e l’altra, al fine di stimolare la produzione di latte materno. L’alimentazione dovrebbe basarsi sulle esigenze del neonato piuttosto che su orari stabiliti. Analogamente, la durata di ciascuna poppata deve essere adattata alle necessità del neonato. I neonati devono essere allattati a domanda, di solito 8-12 volte in 24 ore, ma questo criterio guida varia ampiamente.

Alcune posizioni per allattare al seno più di un neonato Immagine

Le madri che lavorano possono allattare quando sono a casa e dare al neonato il biberon con il latte materno spremuto con il tiralatte nelle ore in cui sono assenti. Il latte materno spremuto con il tiralatte deve essere immediatamente messo in frigorifero e utilizzato entro due giorni; nel caso lo si debba usare dopo i due giorni, deve essere immediatamente congelato. Il latte conservato in frigorifero e non consumato entro quattro giorni deve essere eliminato, perché il rischio di contaminazione batterica è alto. Il latte congelato deve essere riportato a temperatura ambiente mettendolo in acqua calda; il latte materno non deve essere scaldato nel forno a microonde.