Fumo e altri usi di tabacco

American Cancer Society: Stay Away from Tobacco: Information about the risks of using tobacco products and resources on how to quit (Smettere di fumare: informazioni circa i rischi legati all’uso dei prodotti del tabacco e risorse per smettere di fumare)

American Lung Association: Quit Smoking: Tools, tips, and support for people who smoke or their loved ones to help end addiction to tobacco (Smettere di fumare: strumenti, consigli e sostegno per smettere di fumare per i fumatori e i loro cari)

Cancer.Net: Stopping Tobacco Use After a Cancer Diagnosis (Smettere di utilizzare tabacco dopo una diagnosi di tumore) Risorse per aiutare a smettere di fumare dopo una diagnosi di tumore

Centers for Disease Control and Prevention: Tips from Former Smokers: Stories from people living with smoking-related disease and resources for tobacco users and public leaders to help people quit smoking (Consigli da ex fumatori: storie di persone affette da malattie correlate al fumo e risorse per i fumatori e per le autorità pubbliche per aiutare le persone a smettere di fumare)

Centers for Disease Control and Prevention: Youth Tobacco Prevention: Fact sheets, infographics, and other resources for teachers, coaches, parents, and others involved in anti-smoking, youth education (fatti, infografica e altre risorse per insegnanti, allenatori, genitori e altri soggetti impegnati nella lotta giovanile contro il fumo)