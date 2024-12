Esame obiettivo del neonato

(Vedere anche Difetti congeniti dell’apparato digerente e Difetti congeniti delle vie urinarie e dei genitali.)

Il medico esamina la conformazione generale dell’addome e controlla dimensioni, forma e posizione degli organi interni, come reni, fegato e milza. L’ingrossamento dei reni può essere espressione di occlusione delle vie urinarie.

I genitali vengono esaminati per assicurarsi che l’uretra (il condotto attraverso il quale l’urina passa dalla vescica durante la minzione) sia aperta e nella posizione corretta. Vengono controllati i genitali per vedere se siano chiaramente maschili o femminili. Nei maschi, i testicoli devono essere presenti nello scroto. Nelle femmine, le grandi labbra sono prominenti e, per alcune settimane, rimangono gonfie a causa dell’esposizione agli ormoni materni. Secrezioni vaginali che contengano sangue e muco sono normali. Raramente, un neonato presenta genitali non chiaramente maschili o femminili (genitali ambigui) e sono necessarie ulteriori valutazioni.

Il medico esamina l’ano per assicurarsi che l’orifizio sia correttamente posizionato e non sigillato.