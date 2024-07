Sostegno per la famiglia

Non esiste una cura per la trisomia 18.

I bambini con trisomia 18 presentano grave ritardo dello sviluppo e disabilità. Devono ricevere fisioterapia e terapie logopediche da subito. Si raccomanda il supporto per i familiari.

Il trattamento di alcune delle anomalie causate dalla trisomia 18 ha consentito un prolungamento della vita per alcuni soggetti colpiti. Questi sopravvissuti presentano un rischio aumentato di sviluppare certi tumori come quelli del fegato (epatoblastoma) e dei reni (tumore di Wilms). Per cercare di individuare tali tumori e altre complicanze, i medici possono raccomandare esami periodici del sangue e di diagnostica per immagini, come ad esempio ecografie dell’addome e dei reni.