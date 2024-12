Colestasi nel neonato

Esami del sangue

Esami di diagnostica per immagini

Talvolta biopsia del fegato

Quasi tutti i neonati presentano alti livelli di bilirubina nel sangue (iperbilirubinemia) durante la prima settimana di vita rispetto ai periodi successivi. Questo ittero normale (ittero fisiologico) si risolve entro una o due settimane e i livelli di bilirubina ritornano nella norma.

Se i neonati rimangono itterici dopo 2 settimane di vita, i medici analizzano il sangue per controllare se la bilirubina in eccesso sia coniugata o non coniugata. Un livello elevato di bilirubina coniugata indica una disfunzione epatica e un’eventuale colestasi. Un livello elevato di bilirubina non coniugata non è dovuto a disfunzione epatica. Se il test indica la presenza di colestasi, vengono eseguiti ulteriori esami del sangue per stabilire se il fegato del neonato sia infiammato o non funzioni normalmente (vedere Test di funzionalità epatica). I medici conducono inoltre altri esami per determinare la causa della colestasi.

Un’ecografia addominale consente di valutare le dimensioni del fegato e visualizzare la cistifellea e il dotto biliare maggiore. Un altro tipo di esame di diagnostica per immagini chiamato colescintigrafia (scintigrafia epatobiliare) prevede l’iniezione di una sostanza radioattiva in una vena del bambino e quindi seguire il movimento della sostanza radioattiva mentre viene secreta dal fegato e passa nella cistifellea, e poi dai dotti biliari fino al duodeno. Presso centri medici specializzati talvolta viene eseguito un altro tipo di radiografia che consente ai medici di visualizzare i dotti biliari e la cistifellea, chiamato colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE).

Se non è possibile diagnosticare la causa, viene prelevato un campione del fegato del bambino per ulteriori valutazioni (biopsia). La biopsia può essere eseguita con o senza colangiografia operatoria, che comporta l’iniezione di una sostanza visibile ai raggi X direttamente nella colecisti per determinare meglio se i dotti biliari siano normali.