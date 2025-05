Uso di sostanze durante la gravidanza

Uso di alcol in gravidanza

Uso di alcol in gravidanza

Il consumo di alcol in gravidanza è la principale causa nota di malformazioni congenite. Poiché la quantità di alcol necessaria per provocare la sindrome feto-alcolica è sconosciuta, si consiglia alle gestanti di evitare del tutto il consumo di alcol.

Sapevate che...

Il rischio di aborto spontaneo è almeno raddoppiato nelle donne che fanno uso di alcol in gravidanza in qualsiasi forma, soprattutto in grandi quantità. Il rischio è probabilmente correlato alla quantità di alcol consumata, ma nessuna quantità è priva di rischio con certezza.

La sindrome feto-alcolica è una delle complicanze più gravi dell’alcolismo in gravidanza. Sono sufficienti anche solo 3 bevande alcoliche al giorno per causarla e si osserva in circa 2 nati vivi su 1.000. La sindrome include quanto segue: