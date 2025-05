University of Pittsburgh, School of Medicine

L’asfissia neonatale è una riduzione del flusso ematico ai tessuti o una riduzione dell’ossigeno nel sangue del neonato prima, durante o subito dopo il parto.

Quando nasce, il bambino, viene esaminato dal medico o dall’ostetrica alla ricerca di eventuali anomalie o segni di sofferenza. Le condizioni del neonato immediatamente dopo il parto vengono valutate dopo 1 minuto e dopo 5 cinque minuti dalla nascita utilizzando l’indice di Apgar. L’indice di Apgar viene utilizzato per assegnare punti per la frequenza cardiaca, lo sforzo respiratorio, il tono muscolare, i riflessi e il colorito. Dopo 5 minuti, un punteggio totale da 7 a 10 è considerato normale, da 4 a 6 intermedio e da 0 a 3 basso. Un indice di Apgar basso indica che il neonato ha delle difficoltà e potrebbe avere bisogno di ulteriore assistenza per una corretta respirazione o circolazione sanguigna. L’indice di Apgar non è predittivo della salute del bambino dopo i primi minuti di vita.

Tabella

I neonati con un basso punteggio di Apgar possono avere problemi di respirazione o di flusso ematico. L’asfissia neonatale (definita anche asfissia perinatale) è una riduzione del flusso ematico ai tessuti o una riduzione dell’ossigeno nel sangue del neonato prima, durante o subito dopo il parto. Alcune cause possibili includono le seguenti:

Separazione della placenta dall’utero prima del parto (distacco di placenta)

Ostruzione del flusso nel cordone ombelicale

Sviluppo anomalo del feto (ad esempio, in caso di anomalia genetica)

Grave infezione del feto

Esposizione a farmaci o a tossine prima della nascita

Grave emorragia materna

Grave malattia materna

Talvolta non si riesce a identificare la causa esatta dell’asfissia neonatale.

A prescindere dalla causa, i neonati colpiti appaiono pallidi e senza vita alla nascita. Respirano debolmente o non respirano affatto e hanno una frequenza cardiaca molto rallentata. I medici e gli infermieri forniscono assistenza per rianimare il neonato. La rianimazione può includere l’uso di un pallone e di una maschera di rianimazione per spingere aria nei polmoni o l’inserimento di un tubo per la respirazione nella gola del neonato (intubazione endotracheale). Se l’asfissia deriva da una rapida emorragia, i neonati vanno incontro a uno stato di shock. Al neonato vengono immediatamente somministrati liquidi per via endovenosa e talvolta una trasfusione di sangue o di plasma.

I neonati possono richiedere cure nell’unità di terapia intensiva neonatale (UTIN).

I neonati con asfissia possono mostrare segni di lesioni a uno o più sistemi di organi, fra cui:

Cuore: colorito pallido, ipotensione

Polmoni: difficoltà di respirazione e bassi livelli di ossigeno

Cervello: letargia, convulsioni o persino coma

Reni: ridotta produzione di urina

Fegato: difficoltà a produrre le proteine necessarie per la normale coagulazione del sangue

Intestino: difficoltà a digerire il latte

Sistema ematopoietico (formazione del sangue): bassa conta piastrinica ed emorragie

I neonati possono aver bisogno di farmaci per aiutare il funzionamento del cuore e di un ventilatore meccanico per favorire la respirazione.

La maggior parte degli organi danneggiati dall’asfissia neonatale guarisce nel corso di una settimana, ma il danno cerebrale può persistere in alcuni lattanti. I lattanti che non presentano lesioni cerebrali o che presentano lesioni minime possono non avere problemi di salute che persistono. Quelli con lesioni cerebrali da moderate a gravi possono presentare problemi di sviluppo permanenti, variabili da lievi disturbi dell’apprendimento a ritardo dello sviluppo e a paralisi cerebrale.

Alcuni neonati con grave asfissia non sopravvivono.