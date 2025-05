Voglie comuni e macchie cutanee lievi nei neonati

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

University of Pittsburgh, School of Medicine

Diverse macchie cutanee sono considerate normali nei neonati.

Possono comparire lividi o segni sul viso e sul cuoio capelluto del neonato che potrebbero essere causati dalla pressione esercitata nel passaggio attraverso il canale del parto e/o dall’uso di forcipe o di un dispositivo a ventosa. Dopo un parto podalico, possono comparire lividi sui piedi. Di solito, i lividi si risolvono in alcuni giorni.

Il nevus simplex è una macchia di colore rosa causata da capillari dilatati sotto la pelle. Può essere presente sulla fronte, appena sopra il naso, sulle palpebre superiori o sul retro del collo (dove viene chiamato “morso della cicogna”). Questo tipo di voglia tende ad attenuarsi durante la crescita, ma talvolta rimane come debole macchia che diventa più accentuata quando il bambino si scalda, è eccitato o agitato. Questa voglia può essere più difficile da notare nei neonati con pelle scura.

Le milia sono piccole e comuni cisti bianco-perlacee, che normalmente si trovano sul naso e sulle guance. Sono causate da ostruzioni dei dotti delle ghiandole sudoripare. Le milia si attenuano o spariscono del tutto nell’arco di settimane.

Milia Nascondi dettagli L’immagine mostra una piccola cisti color crema comunemente presente sul viso dei neonati. SCIENCE PHOTO LIBRARY

Cisti bianche o giallastre possono talvolta essere presenti sulle gengive o al centro del palato (perle di Epstein). Non necessitano di trattamento e scompaiono entro 1-2 settimane.

Possono comparire macchie piatte blu o grigie (melanocitosi dermica congenita) sulla parte bassa della schiena o sulle natiche. Possono essere confuse con lividi. Si osservano più comunemente nei neonati di origine africana, mediterranea, latinoamericana o asiatica. Tendono a diventare meno evidenti con l’età e non richiedono trattamento.

Gli emangiomi infantili (chiamati anche emangiomi a fragola o capillari) sono voglie comuni e non cancerose (benigne). Provocano una colorazione rosso brillante o bluastra della pelle e possono svilupparsi dovunque, di solito sulla testa e sul collo.

Gli emangiomi infantili si sviluppano subito dopo la nascita e tendono a ingrandirsi rapidamente durante il primo anno di vita. Dopo 12-18 mesi, gli emangiomi si rimpiccioliscono e si schiariscono, fino a scomparire, nella maggioranza dei casi, in età scolare. La maggior parte degli emangiomi non necessita di trattamento, ma a seconda delle dimensioni e della sede, sono talvolta trattati con laserterapia o con un farmaco come il propranololo.

Emangioma capillare della palpebra Nascondi dettagli Gli emangiomi capillari, che sono non cancerosi (benigni), possono formarsi accanto all’occhio o alla palpebra e possono essere causa di occhio pigro (ambliopia). Questi problemi devono essere valutati da un oftalmologo. © Springer Science+Business Media

Emangioma a fragola Immagine Immagine per gentile concessione della Dott.ssa Karen McKoy.

Le macchie vino porto sono voglie piatte di colore rosa, rosso o violaceo. Sono causate da vasi sanguigni malformati. Le macchie vino-porto possono essere di dimensioni ridotte o ricoprire ampie aree del corpo. Sono di per sé innocue, ma alcune possono insorgere in un grave disturbo neurocutaneo chiamato sindrome di Sturge-Weber. La colorazione cutanea è permanente. La laserterapia può essere usata per trattare alcune macchie vino porto.