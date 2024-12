Panoramica sui disturbi metabolici ereditari

Test di screening prenatale

Test di screening neonatale

Prima della nascita, alcuni disturbi metabolici ereditari (come la fenilchetonuria e le lipidosi) possono essere diagnosticati nel feto mediante i test di screening prenatale amniocentesi o prelievo dei villi coriali. Di solito, la diagnosi di disturbo metabolico ereditario viene formulata con un esame del sangue o con un esame di un frammento di tessuto per verificare se sia carente o del tutto assente uno specifico enzima. Talvolta si utilizzano test genetici.

Dopo la nascita, molte di queste patologie vengono individuate mediante test di screening neonatale di routine. Negli Stati Uniti, si veda Conditions Screened by State per un elenco completo dei test di screening neonatali di routine per Stato. Tuttavia, i neonati non sono sottoposti a screening per molte delle patologie metaboliche ereditarie meno comuni, e i test per tali malattie vengono eseguiti solo quando si sospetta un problema.

I medici possono sospettare un disturbo metabolico ereditario durante un esame obiettivo. Anche i sintomi possono fornire indizi. Per esempio, i bambini con urina maleodorante possono avere la malattia dell’urina a sciroppo d’acero oppure i bambini con odore di piedi sudati possono avere l’acidemia isovalerica. Problemi oculari, fegato o milza ingrossati, problemi cardiaci (come cardiomiopatia) o debolezza muscolare possono indicare altri disturbi metabolici ereditari.