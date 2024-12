Fattori di rischio di complicanze della gravidanza

Consumare troppo mercurio nel pesce potrebbe danneggiare il feto. Il pesce, tuttavia, contiene nutrienti importanti per la crescita e lo sviluppo del feto e dei bambini allattati al seno. La Food and Drug Administration (FDA) statunitense, pertanto, raccomanda alle donne che sono in gravidanza, possono iniziare una gravidanza o stanno allattando di:

Non mangiare tile gibboso del Golfo del Messico, squalo, pesce spada, tonno obeso, marlin, pesce specchio atlantico e sgombro gigante.

Limitare la quantità di tonno pinna gialla a circa 4 once (una porzione media) alla settimana.

Prima di mangiare pesce pescato in laghi, fiumi e aree costiere locali, consultare gli avvisi locali per assicurarsi che si tratti di pesce sicuro e, se non si sa per certo che i livelli di mercurio nel pesce sono bassi o se non sono disponibili informazioni in merito, limitare la quantità a 4 once (una porzione media) alla settimana e non consumare altri pesci ad alto contenuto di mercurio quella settimana.

Mangiare tra 8 e 12 once (2 o 3 porzioni medie) alla settimana di pesce vario con un contenuto di mercurio inferiore.

I tilefish (pesce tegola) del Golfo del Messico presentano i livelli più elevati di mercurio di tutti i pesci (secondo le analisi della Food and Drug Administration [FDA] statunitense), ma i tilefish dell’Oceano Atlantico possono essere consumati in sicurezza.

Consigli sul consumo di pesce Immagine Immagine fornita dall’Ente statunitense preposto al controllo dei farmaci e degli alimenti (U.S. Food and Drug Administration, FDA) e dall’agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (Environmental Protection Agency, EPA).

Il pesce di mare a basso contenuto di mercurio comprende sogliola, gambero, tonno leggero in scatola, salmone, merluzzo nero, tilapia, merluzzo e pesce gatto (vedere Advice about Eating Fish For Those Who Might Become or Are Pregnant or Breastfeeding and Children Ages 1–11 Years).