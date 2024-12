Travaglio pretermine

A volte lasciare che il travaglio continui

Antibiotici fino a quando si escluda un’infezione

Se è necessario ritardare il travaglio, riposo, somministrazione di liquidi, farmaci che rallentano il travaglio e corticosteroidi

In caso di sanguinamento vaginale o di rottura delle membrane in cui è contenuto il feto, è spesso preferibile non interromperlo.

Se non si verifica un sanguinamento vaginale e le membrane non perdono liquido amniotico (il liquido che circonda il feto nell’utero), si invita la paziente a riposare e a limitare il più possibile le sue attività, preferibilmente a quelle sedentarie. Vengono somministrati liquidi e possibilmente farmaci in grado di rallentare il travaglio. Spesso tali procedure sono efficaci per un breve periodo.

I farmaci in grado di rallentare il travaglio comprendono:

Calcio-antagonisti: di solito utilizzati per trattare l’ipertensione arteriosa; talvolta causano cefalea e ipotensione nella donna

Inibitori delle prostaglandine: possono ridurre temporaneamente la quantità di liquido amniotico; non vengono utilizzati dopo la 32º settimana di gestazione, perché possono causare problemi cardiaci e danno renale al feto

Finché non si ottengono i risultati della coltura, la donna deve assumere antibiotici, che vanno sospesi in caso di risultato negativo.

Se la cervice si apre (dilata) di oltre 5 cm, il travaglio spesso continua fino alla nascita del bambino.

Se la rottura delle membrane avviene tra 23 e 34 settimane di gestazione, vengono somministrati corticosteroidi per favorire la maturazione dei polmoni del feto, salvo si preveda un parto imminente. I medici valutano anche la somministrazione di corticosteroidi in caso di rottura delle membrane tra 34 e 37 settimane di gestazione se la donna è a rischio di parto pretermine e non ha ricevuto corticosteroidi precedentemente durante la gravidanza.

I corticosteroidi aiutano i polmoni del feto e altri organi a maturare più rapidamente. Riducono inoltre il rischio per il neonato di avere difficoltà respiratorie (sindrome da distress respiratorio neonatale) o altri problemi correlati alla prematurità dopo la nascita.

Se la gravidanza è inferiore alle 32 settimane, potrebbe essere somministrato solfato di magnesio per via endovenosa. Questo farmaco sembra ridurre il rischio di emorragia cerebrale e i conseguenti problemi di sviluppo cerebrale del neonato, come ad esempio paralisi cerebrale.