La maggior parte dell’esposizione alle sorgenti di radiazioni artificiali riguarda gli esami di diagnostica per immagini che utilizzano i raggi X (in particolare la tomografia computerizzata [TC]) o comportano la somministrazione di sostanze radioattive (soprattutto gli esami di cardiologia nucleare). I soggetti sottoposti alla radioterapia per il cancro possono ricevere livelli elevati di radiazioni. Tuttavia, l’intento è quello di dirigere il più possibile le radiazioni verso i tessuti malati e ridurre al minimo quelle verso i tessuti normali.

L’esposizione riguarda anche altre sorgenti artificiali, come gli incidenti che comportano emissione di radiazioni o ricadute (“fallout”) da precedenti test sulle armi nucleari. Tuttavia, tali esposizioni costituiscono solo una quota minore dell’esposizione annuale della maggior parte della popolazione. In genere, gli incidenti nucleari interessano persone che lavorano con materiali radioattivi e sorgenti di raggi X, come apparecchi per irradiazioni alimentari, sorgenti per radiografie industriali e apparecchi per raggi X. Gli operatori in questo settore sono soggetti a dosi elevate di radiazioni. Questi incidenti sono rari e generalmente dovuti alla mancata osservanza delle procedure di sicurezza. L’esposizione alle radiazioni si verifica anche in seguito a furti o smarrimento di sorgenti medicali o industriali contenenti grandi quantità di materiale radioattivo. Lesioni da radiazioni si sono verificate anche in pazienti sottoposti a radioterapia e a certe procedure mediche guidate da un fascio di raggi X che mostrano un’immagine radiografica su uno schermo (fluoroscopia). Alcune di queste lesioni ai pazienti sono dovute a incidenti o all’utilizzo improprio degli apparecchi, anche se talvolta, in casi più complessi, l’applicazione corretta di tali procedure può comportare inevitabili complicanze indotte dalle radiazioni e reazioni tessutali.

Raramente, quantità considerevoli di materiale radioattivo sono state emesse da impianti nucleari, come negli incidenti del reattore di Three Mile Island in Pennsylvania nel 1979, quello di Chernobyl in Ucraina nel 1986 e quello di Fukushima Daiichi in Giappone nel 2011. L’incidente di Three Mile Island non diede adito a un’esposizione importante alle radiazioni, infatti gli abitanti della zona entro un raggio di 1,6 chilometri dall’impianto furono colpiti da una dose aggiuntiva di soli 0,08 mSv circa.

Per contro, la dose media delle circa 115.000 persone evacuate dalla zona vicina all’impianto di Chernobyl fu di circa 30 mSv. In confronto, la dose tipica di un esame TC è di 4-8 mSv. Gli operatori dell’impianto di Chernobyl ne ricevettero una dose notevolmente maggiore. Nel giro di pochi mesi dall’incidente, persero la vita oltre 30 lavoratori e soccorritori e parecchi altri svilupparono malattia acuta da radiazioni. La contaminazione di Chernobyl colpì in minima parte anche l’Europa, l’Asia e perfino (in misura minore) il Nord America. La dose media cumulativa di radiazioni sulla popolazione della zona con contaminazione di basso livello (varie zone della Bielorussia, della Russia e dell’Ucraina), per un periodo di 20 anni dall’incidente, fu stimata pari a circa 9 mSv. È opportuno notare che la dose media extra annua (0,5-1,5 mSv l’anno) ricevuta dai residenti dei territori contaminati dalla ricaduta di Chernobyl è generalmente inferiore a quella della tipica radiazione di fondo negli Stati Uniti (3 mSv l’anno).

Alcuni lavoratori dell’impianto di Fukushima Daiichi furono esposti a dosi significative di radiazioni; tuttavia non vi furono morti o reazioni tessutali permanenti. Gli abitanti nel raggio di 20 chilometri dall’impianto furono evacuati per timore dell’esposizione alle radiazioni. Tuttavia, si stima che pressoché nessun residente ricevette più di 5 mSv circa. L’Organizzazione mondiale della sanità prevede che il tasso di decessi per cancro correlato all’incidente sarà molto basso.

Le armi nucleari liberano enormi quantità di energia e radiazioni. Queste armi non sono state più usate contro le popolazioni dal 1945. Tuttavia, molte nazioni possiedono attualmente armi nucleari e anche molti gruppi terroristici hanno cercato di procurarsele o di fabbricarle per conto proprio, aumentando la possibilità che vengano utilizzate nuovamente. La grande maggioranza delle vittime dovute alla detonazione di un’arma nucleare è dovuta all’esplosione e alle ustioni termiche. Una percentuale minore di vittime (sebbene ancora elevata) è dovuta alle malattie indotte dalle radiazioni.

L’eventualità di una esposizione intenzionale alle radiazioni da parte di azioni terroristiche (vedere Armi radiologiche) comporta l’utilizzo di un dispositivo per contaminare una zona disperdendo materiale radioattivo usando esplosivi convenzionali (la cosiddetta bomba sporca). Altri scenari terroristici indicano l’utilizzo di una sorgente radioattiva nascosta per esporre persone ignare a dosi massicce di radiazioni, l’attacco a un reattore nucleare o a una struttura di immagazzinaggio di materiale radioattivo e l’esplosione di un’arma nucleare.