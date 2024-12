Eritema infettivo (infezione da parvovirus B19)

I sintomi dell’eritema infettivo si manifestano da 4 a 14 giorni dopo l’infezione. Molti bambini non hanno sintomi. Tuttavia, alcuni hanno una leggera febbre e soffrono di un leggero malessere con cefalea e naso che cola per alcuni giorni.

Dopo diversi giorni, le guance del bambino si arrossano, come se fossero state schiaffeggiate, e compare un’eruzione cutanea, principalmente su braccia, gambe e tronco, ma non sui palmi delle mani e le piante dei piedi. L’eruzione cutanea, generalmente pruriginosa, si presenta sotto forma di aree arrossate, maculate e rilevate, con margine a merletto e si diffonde soprattutto sulle parti delle braccia non coperte da indumenti, poiché l’esposizione alla luce solare tende ad aggravarla.

Eruzione cutanea causata da eritema infettivo Nascondi dettagli La foto mostra l’aspetto a “sberla sulla guancia” dell’eruzione cutanea sulle guance causata dall’eritema infettivo. John Kaprielian/SCIENCE PHOTO LIBRARY

L’eruzione cutanea e l’intera malattia di solito durano da 5 a 10 giorni. Nelle settimane successive, può riaffiorare temporaneamente per effetto dell’esposizione a luce solare, affaticamento, calore, febbre o stress emotivo. In alcuni adolescenti e adulti, un lieve edema e dolore articolare possono persistere o essere intermittenti per settimane o mesi.

L’eritema infettivo può anche manifestarsi in modo diverso, soprattutto nei bambini o negli adulti affetti da anemia falciforme o da altri disturbi dei globuli rossi oppure in bambini e adulti con malattie che compromettono la capacità del sistema immunitario di combattere le infezioni (come in caso di sindrome da immunodeficienza acquisita [AIDS], vedere Infezione da virus dell’immunodeficienza umana [HIV] nei bambini). In questi soggetti, il parvovirus B19 può intaccare il midollo osseo e causare grave anemia (emocromo basso).