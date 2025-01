Anemia durante la gravidanza

Oltre a causare sintomi di anemia, l’anemia falciforme aumenta il rischio delle seguenti situazioni in gravidanza:

Nel corso della gestazione, come in qualsiasi altro momento, può verificarsi un improvviso e grave episodio doloroso, definito crisi falciforme. Più grave è l’anemia falciforme prima della gravidanza, maggiore sarà il rischio di problemi di salute per la donna e il feto, e maggiore il rischio di morte del feto durante la gravidanza. L’anemia falciforme di solito peggiora con l’avanzare della gravidanza.

Se la donna riceve regolari trasfusioni di sangue, il rischio di crisi falciformi è meno probabile, ma aumentano le probabilità di rigetto del sangue trasfuso. Tale condizione, definita alloimmunizzazione, può essere potenzialmente letale. Inoltre, le emotrasfusioni nelle donne in stato di gravidanza non riducono i rischi per il feto. Pertanto, le trasfusioni sono usate solo se si verifica una delle seguenti condizioni:

L’anemia causa sintomi, insufficienza cardiaca o una grave infezione batterica.

Sviluppo di gravi problemi, come un’emorragia o un’infezione del sangue (sepsi), durante il travaglio e il parto.

In casi di crisi falciforme, si adotta lo stesso trattamento seguito prima della gravidanza. È necessario il ricovero in ospedale e la somministrazione di liquidi per via endovenosa, ossigeno e farmaci analgesici. In caso di anemia grave si procede alla trasfusione di sangue.