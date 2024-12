Presentazione, posizione e situazione fetale (compresa la presentazione podalica)

Nella presentazione podalica le natiche del bambino o a volte i piedi sono posizionati in modo da essere partoriti per primi (prima della testa).

Nel parto vaginale, i bambini che presentano prima le natiche sono maggiormente a rischio di subire lesioni o persino morire rispetto a quelli che si presentano di testa.

Il motivo dei rischi per i bambini in presentazione podalica è che le anche e le natiche del bambino non sono larghe quanto la testa. Pertanto, se le anche e le natiche passano per prime attraverso la cervice, il passaggio potrebbe non essere abbastanza largo per la testa. Inoltre, se la testa segue le natiche, il collo può essere piegato leggermente all’indietro, aumentando la larghezza necessaria per l’espulsione rispetto a quando la testa è inclinata in avanti con il mento flesso, la posizione più agevole per il parto. Pertanto, mentre il corpo del bambino può essere partorito, la testa può rimanere intrappolata e non essere in grado di attraversare il canale del parto. Se la testa rimane incastrata, esercita una pressione sul cordone ombelicale nel canale del parto, cosicché al bambino arriva molto poco ossigeno. Il danno cerebrale dovuto alla mancanza di ossigeno è più comune nei bambini con presentazione podalica rispetto a quelli con presentazione cefalica.

Nella primipara questi problemi possono verificarsi più spesso, perché i tessuti della donna non sono stati allungati da parti precedenti. A causa del rischio di lesioni o perfino di morte del bambino, si preferisce il parto cesareo se il feto è in presentazione podalica, salvo quando il medico ha molta esperienza ed è abile nel parto podalico oppure non sia disponibile una struttura o strumentazione adeguata per eseguire un parto cesareo in sicurezza.

La presentazione podalica ha maggiori probabilità di verificarsi nelle seguenti circostanze:

Il travaglio inizia troppo presto (travaglio pretermine).

È presente più di un feto (gestazione multipla).

L’utero ha una forma anomala o contiene neoformazioni anomale come fibromi.

Il feto ha un difetto congenito.

A volte il medico può girare il feto in modo che si presenti di testa prima dell’inizio del travaglio mediante una procedura che prevede pressione sull’addome della donna e il tentativo di ruotare il bambino. Il tentativo di ruotare il bambino è chiamato versione cefalica esterna ed è solitamente eseguito dopo 37 o 38 settimane di gestazione. Talvolta le donne ricevono un farmaco (come la terbutalina) durante la procedura, per prevenire le contrazioni.