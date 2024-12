Esami e interventi ginecologici

Le donne a rischio di infezioni sessualmente trasmesse (IST) devono sottoporsi ogni anno allo screening di tali malattie, anche se non hanno sintomi.

Le donne devono sottoporsi regolarmente agli esami per le IST, a seconda del rischio. Gli esami per la gonorrea e la clamidia devono essere eseguiti ogni anno nelle donne:

Di età pari o inferiore a 25 anni sessualmente attive

Sessualmente attive e di età superiore a 25 anni, in presenza di un rischio aumentato (come un nuovo partner sessuale o partner multipli, la donna o il suo partner hanno più di un partner sessuale o hanno avuto una precedente IST)

Gravidanza

Almeno una volta nel corso della vita (o più spesso se la donna presenta un rischio aumentato) sono consigliati anche esami per l’HIV e l’epatite C.

Le donne in gravidanza devono essere sottoposte a test per HIV, epatite B e sifilide.

Le donne ad alto rischio, con sintomi o che lo richiedono devono essere sottoposte a test per le IST in qualsiasi momento. Gli esami per le IST vengono eseguiti con diversi tipi di test, a seconda dell’infezione.

Le IST che vengono analizzate con campioni vaginali, cervicali o urinari sono

Per la maggior parte di queste IST il medico utilizza un tampone per prelevare un piccolo campione dalla cervice, che viene inviato a un laboratorio per le analisi. Anche i test per la gonorrea e la clamidia possono essere eseguiti usando un campione di urina o un campione vaginale (che può essere prelevato da un medico o dalla paziente stessa).

Le IST che richiedono esami del sangue sono:

L’esame delle IST è una parte importante delle cure preventive, perché le IST non trattate possono causare gravi complicanze (come infertilità, gravi malattie del fegato, del sistema nervoso, del sistema immunitario o tumori).

Sebbene l’HPV sia una IST, il test dell’HPV viene solitamente eseguito nell’ambito dello screening del tumore della cervice , da solo o combinato con un Pap test e non come test per le IST. L’HPV può causare verruche genitali e aumenta il rischio di sviluppare un tumore della cervice. Le verruche genitali vengono diagnosticate dai medici durante l’esame pelvico, in base al loro aspetto. Talvolta, se la diagnosi è incerta, è necessaria una biopsia.