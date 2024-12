Suturazione attorno o attraverso la cervice per impedirle di aprirsi troppo presto

Per tenere chiusa la cervice, i medici possono intervenire con punti di sutura attorno o attraverso la cervice per impedirle di aprirsi troppo presto, il cosiddetto cerchiaggio cervicale.

Il cerchiaggio può essere effettuato in momenti diversi in relazione alla gravidanza, a seconda dell’anamnesi delle gravidanze e delle decisioni mediche che le donne prendono con i propri medici. Per le donne che hanno subito due o più perdite della gravidanza durante il secondo trimestre diagnosticate come dovute a insufficienza cervicale, il medico può raccomandare un cerchiaggio prima della gravidanza o durante il primo trimestre.

Talvolta una donna non ha una storia precedente di perdita della gravidanza nel secondo trimestre, ma durante la gravidanza l’ecografia rivela un accorciamento della cervice. In tali casi il medico esegue una valutazione e può raccomandare progesterone vaginale e la continuazione del monitoraggio con l’ecografia. Se una donna ha un’anamnesi di parto pretermine e l’ecografia mostra una cervice corta, il medico può suggerire un cerchiaggio.

La procedura viene eseguita in anestesia generale o in anestesia regionale. Il medico introduce nella vagina gli strumenti per applicare i punti di sutura, che di solito vengono rimossi prima del parto. Se è stato eseguito un cerchiaggio prima della gravidanza, i punti di sutura vengono lasciati in sede e viene effettuato il parto cesareo.

Cerchiaggio cervicale Immagine

Se si sospetta un travaglio pretermine dopo 22 settimane di gestazione, i medici possono prescrivere corticosteroidi (per favorire la maturazione dei polmoni del feto) e riposo a letto modificato (attività modificata). Il riposo a letto modificato significa che la gestante deve stare a riposo per la maggior parte della giornata.