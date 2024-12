Pemfigoide gravidico

Corticosteroidi

Antistaminici

Spesso applicare una crema cortisonica (come il triamcinolone) direttamente sulla cute aiuta ad alleviare il prurito.

Nelle eruzioni cutanee più diffuse, si somministra un corticosteroide (come il prednisone) per via orale.

Per alleviare il prurito possono essere utilizzati antistaminici che non provocano sonnolenza, assunti per via orale.