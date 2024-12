“Sali da bagno” (droga del cannibale)

I “sali da bagno”, un termine slang utilizzato per descrivere un gruppo di farmaci stimolanti che contengono sostanze chimiche chiamate catinoni, sono chimicamente diversi dai sali da bagno a cui somigliano (i sali da bagno tradizionali utilizzati per lavarsi sono solitamente una combinazione di cloruro di sodio, cloruro di magnesio, bicarbonato di sodio, glicerina e fragranze).

I catinoni sono stimolanti analoghi all’anfetamina ricavati dalla pianta Catha edulis (qat). Il qat è un arbusto coltivato nell’Africa orientale e nella penisola araba. Da secoli, gli abitanti di quelle regioni masticano le foglie per il loro effetto leggermente stimolante. In quelle regioni, masticare qat rappresenta spesso un’attività sociale, un po’ come bere il caffè in altre società.

Di recente, il consumo di qat si è diffuso ad altri Paesi, e i catinoni (sintetici) molto più forti, (venduti come “sali da bagno” per aggirare le leggi sulle sostanze controllate), sono diventati delle sostanze stupefacenti. I sali da bagno possono essere inalati, fumati e talvolta iniettati. Questi prodotti, spesso etichettati come “non destinati al consumo umano”, non vengono utilizzati per il bagno.

(Vedere anche Uso e abuso di sostanze stupefacenti).

Sintomi della tossicità da sali da bagno Gli effetti dei sali da bagno sono simili a quelli delle anfetamine e comprendono cefalea, aumento della frequenza cardiaca (tachicardia), palpitazioni, allucinazioni, agitazione e una maggiore resistenza e tolleranza al dolore. Alcuni soggetti diventano violenti. Complicanze I sali da bagno possono causare un pericoloso aumento della temperatura corporea (ipertermia). Inoltre possono causare gravi danni agli organi, anche se i medici non sanno il motivo. I danni agli organi possono essere Attacco cardiaco

Decomposizione dei muscoli (rabdomiolisi)

Insufficienza renale

Insufficienza epatica

Diagnosi di tossicità da sali da bagno Valutazione medica

Esami del sangue e delle urine Dato che i sali da bagno non vengono rilevati dalle normali analisi delle urine o del sangue, in genere il medico pone la diagnosi in base ai sintomi di un soggetto di cui si sa che ha consumato la sostanza. In genere, i medici prescrivono i seguenti esami specifici per chiunque mostri segni di grave intossicazione acuta da sali da bagno per verificare la presenza di altri problemi causati dall’uso di tali sostanze: Analisi del sangue (per verificare la conta ematica, il livello di elettroliti e la funzionalità renale)

Analisi delle urine per la mioglobinuria (segno di decomposizione muscolare)

Elettrocardiogramma (ECG)

Trattamento della tossicità da sali da bagno Osservazione e monitoraggio fino a quando il soggetto non è sobrio

Sedativi per via endovenosa (EV)

Fluidi EV Solitamente le terapie tipiche, che includono sedativi e fluidi EV, oltre a cure di supporto, sono adeguate. I soggetti che presentano una temperatura corporea pericolosamente elevata (ipertermia), frequenza cardiaca persistentemente elevata o agitazione ed esami del sangue che indicano possibili problemi renali vanno ricoverati e tenuti sotto osservazione per rilevare un’eventuale decomposizione muscolare e danni cardiaci e renali.