Inizialmente evitare assolutamente l’assunzione per via orale

Liquidi somministrati per via endovenosa

Farmaci per alleviare la nausea

Raramente, nutrizione per via endovenosa

Se viene confermata l’iperemesi gravidica, all’inizio si esclude qualsiasi terapia orale, ma si somministrano liquidi per via endovenosa, solitamente contenenti zucchero (glucosio), elettroliti e vitamine in base alle necessità. Se il vomito è grave e persistente, la donna viene ricoverata in ospedale e continua ad assumere liquidi con gli integratori necessari. Riceve anche farmaci per alleviare la nausea (antiemetici) per via orale, mediante iniezione o supposta.

Una volta reidratata la donna e fermato il vomito, si possono somministrare liquidi per via orale. Se riesce a tollerare i liquidi, può assumere piccole ma frequenti porzioni di alimenti blandi. Le quantità delle porzioni possono essere aumentate se la paziente le tollera. Se non riesce a bere liquidi, potrebbe essere necessaria la somministrazione di liquidi per via endovenosa in ospedale o a casa per un periodo di tempo più lungo.

Se i sintomi si ripresentano, la terapia deve essere ripetuta.

Raramente, se la perdita di peso continua e i sintomi persistono nonostante il trattamento, si possono usare per brevi periodi corticosteroidi (come metilprednisolone). Tuttavia, vengono utilizzati raramente prima di 8 settimane di gestazione, perché possono causare difetti congeniti.

Se, nonostante il trattamento, il vomito continua causando ulteriore perdita di peso, ittero e aritmie cardiache materne, la madre potrebbe essere in pericolo di vita, nel qual caso l’interruzione della gravidanza può essere un’opzione che la donna può discutere con il proprio medico.