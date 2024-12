Ricovero e modifica dell’attività

Parto dopo 36-37 settimane di gestazione se il sanguinamento si è interrotto

Parto cesareo immediato se la gestante o il feto presentano problemi

Se il sanguinamento è minimo e si verifica prima di circa 36 settimane di gravidanza il medico di norma consiglia alla donna il ricovero in ospedale e di limitare le attività fino all’interruzione del sanguinamento. Limitare le attività (chiamato modifica dell’attività o riposo a letto modificato) significa che la donna deve riposare per la maggior parte della giornata. Se il sanguinamento si interrompe, la donna potrà riprendere gradualmente le attività leggere. Se l’emorragia non si ripresenta, viene dimessa, sempre che possa facilmente tornare in ospedale in caso di necessità. I rapporti sessuali sono sconsigliati, in quanto possono indurre sanguinamento.

Se il sanguinamento si ripresenta, la donna viene di solito nuovamente ricoverata e può dover rimanere in ospedale fino al parto.

Alcuni esperti raccomandano la somministrazione di corticosteroidi alla madre per favorire la maturazione dei polmoni del feto (di solito prima di circa 34 settimane di gestazione) se dovesse rendersi necessario un parto prematuro.

Se la donna non ha contrazioni e il sanguinamento si è interrotto, il feto può essere partorito dopo 36-37 settimane di gestazione.

Il parto viene eseguito di norma immediatamente in una delle seguenti situazioni:

Sanguinamento abbondante o inarrestabile.

La frequenza cardiaca del feto è anomala.

Pressione sanguigna della madre troppo bassa.

Nelle donne con placenta previa il parto è cesareo ed è effettuato prima dell’inizio del travaglio. Il parto vaginale può essere possibile nelle donne con placenta bassa.

Le pazienti con emorragie pesanti possono necessitare di trasfusioni di sangue.

Alle donne con sangue Rh-negativo viene somministrata l’immunoglobulina Rho(D) per prevenire la malattia emolitica del feto (eritroblastosi fetale). Questo disturbo è causato dalla malattia emolitica del feto e del neonato (quando il sangue della madre è Rh-negativo mentre quello del feto è Rh-positivo).