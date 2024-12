Sanguinamento vaginale alla fine della gravidanza

La causa più frequente di sanguinamento nelle fasi finali della gravidanza è

l’inizio del travaglio

Nelle fasi finali della gravidanza, alcune donne espellono il tappo di muco (la raccolta di muco nella cervice) attraverso la vagina. Il tappo di muco è solitamente una piccola sfera appiccicosa, spesso striata di sangue. L’eliminazione del tappo di muco non è l’inizio del travaglio, ma spesso è un segnale che il travaglio inizierà entro la settimana successiva. Di solito il travaglio inizia con una piccola perdita di sangue mista al muco vaginale, chiamata perdita cervicale, che si verifica in seguito alla lacerazione di piccole vene al momento dell’apertura della cervice (dilatazione) per consentire il passaggio del feto attraverso la vagina. La quantità di sangue che fuoriesce è minima.

La cause più gravi ma meno comuni (vedere la tabella Alcune cause e caratteristiche del sanguinamento vaginale nelle ultime fasi della gravidanza) includono le seguenti:

La placenta previa si ha quando l’impianto della placenta avviene nella parte inferiore dell’utero anziché nella parte superiore. In questo caso può bloccare, del tutto o in parte, la cervice (la parte inferiore dell’utero) attraverso cui deve passare il feto. Il sanguinamento può verificarsi senza segnali di allarme, oppure scaturire durante l’esame della cervice da parte del medico per stabilire se è dilatata o se è iniziato il travaglio. La placenta previa rappresenta circa il 20% delle cause di sanguinamento nelle ultime fasi della gravidanza ed è più frequente nel 3° trimestre. La placenta può essere bassa nelle prime fasi della gravidanza, ma di solito si sposta spontaneamente prima del 3º trimestre.

I vasi previ sono una rara condizione nella quale i vasi sanguigni che apportano sangue al feto (attraverso il cordone ombelicale) si sviluppano attraverso la cervice, bloccando il passaggio del feto. All’inizio del travaglio, questi piccoli vasi possono lacerarsi privando il feto del sangue e, dato che il feto possiede una quantità di sangue relativamente modesta, la perdita di una quantità seppur minima può essere grave e addirittura fatale.

Nel distacco di placenta, la placenta si stacca dall’utero prima del parto. La causa della situazione non è chiara, ma può verificarsi a causa di un inadeguato flusso di sangue alla placenta. La placenta può staccarsi anche a causa di un trauma, ad esempio in un incidente d’auto. Il sanguinamento può essere più grave di quanto non sembri in quanto una parte (anche notevole) di sangue può rimanere intrappolato dietro la placenta e non essere visibile. Il distacco di placenta è la causa di sanguinamento potenzialmente letale più frequente nelle ultime fasi della gravidanza e rappresenta circa il 30% dei casi. Anche se può verificarsi in qualsiasi momento, è più comune nel 3° trimestre di gravidanza.

La rottura dell’utero può verificarsi durante il travaglio. Quasi sempre si verifica in donne che hanno un utero danneggiato o con tessuto cicatriziale, Tale danno può verificarsi durante un parto cesareo o un altro intervento chirurgico a carico dell’utero (come la miomectomia per rimuovere i fibromi uterini).

Il sanguinamento può anche scaturire da disturbi non correlati alla gravidanza.