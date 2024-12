Il parto cesareo è un parto chirurgico che comporta un’incisione sull’addome e sull’utero della donna.

Negli Stati Uniti, oltre il 30% dei parti sono cesarei.

I medici ricorrono al parto cesareo se lo ritengono più sicuro del parto naturale per la donna, il bambino o entrambi, come nelle seguenti situazioni:

Travaglio troppo lento

Posizione anomala del feto, come la presentazione podalica (prima le natiche)

Il feto ha una frequenza cardiaca anomala, indice di sofferenza fetale

Eccessivo sanguinamento vaginale, indice di un probabile distacco precoce della placenta (distacco di placenta)

La placenta ricopre la cervice (placenta previa)

La donna ha già avuto uno o più parti cesarei precedenti (di solito)

In passato, alle donne che avevano avuto un parto cesareo, i medici consigliavano la stessa procedura per le gravidanze successive, nel timore che la cicatrice provocata dall’incisione dell’utero potesse aprirsi (rottura dell’utero) durante il travaglio. Tuttavia, oggi i medici si sono resi conto che il rischio di rottura dopo un parto cesareo è basso se l’incisione è orizzontale ed era stata eseguita nella parte bassa dell’utero. Pertanto, se la donna ha già avuto un solo parto cesareo precedente ed è stata eseguita un’incisione orizzontale nella parte bassa dell’utero, può scegliere di avere un parto naturale, detto tentato travaglio dopo cesareo (trial of labor after cesarean, TOLAC). Tuttavia, se la donna ha già avuto più di un parto cesareo, la maggior parte dei medici consiglia la stessa procedura per le gravidanze successive. Prima di decidere se tentare un TOLAC, la donna dovrebbe valutare i possibili rischi assieme al proprio medico. Molti centri utilizzano una lista di controllo per accertarsi che donne e bambini siano buoni candidati per il successo del TOLAC.

Se una donna sceglie il parto vaginale dopo aver avuto un precedente parto cesareo, deve programmare la nascita in una struttura attrezzata per intervenire rapidamente con un parto cesareo, perché

Il parto vaginale ha successo solo nel 60-80% delle donne che hanno avuto un precedente parto cesareo con un’incisione orizzontale bassa.

Esiste il rischio, per quanto minimo, di rottura dell’utero.

Parto cesareo Video

Sapevate che...

Nel parto cesareo sono coinvolti un ostetrico, un anestesista, infermieri e talvolta un pediatra. L’uso di anestetici, farmaci somministrati per via endovenosa, antibiotici e trasfusioni di sangue aiutano a rendere sicuro il parto cesareo.

L’incisione viene effettuata nella parte superiore o inferiore dell’utero.

Incisione nella parte inferiore: è il tipo più comune. La parte inferiore dell’utero è molto sottile e presenta un numero minore di vasi sanguigni, cosicché la perdita di sangue è generalmente minore. La cicatrice risulta inoltre più resistente e, di conseguenza, è meno probabile che si possa lacerare nei parti successivi. Un’incisione bassa è di norma orizzontale. Un’incisione verticale viene eseguita solo se sono presenti alcuni rischi, come anomalie della placenta o delle dimensioni o della posizione del feto.

Incisione nella parte superiore (classica): di solito quest’incisione viene utilizzata quando la placenta copre la cervice (complicanza chiamata placenta previa), quando il feto giace orizzontalmente nel canale del parto, quando il feto è molto prematuro oppure quando presenta un’anomalia congenita.

Parto cesareo Immagine

La donna viene incoraggiata a camminare poco dopo il parto cesareo per ridurre il rischio di formazione di trombi nelle gambe o nella pelvi, che possono spostarsi raggiungendo i polmoni e ostruendo le arterie (embolia polmonare).

Rispetto a un parto vaginale, il parto cesareo causa un dolore generalizzato maggiore, una degenza ospedaliera e un periodo di recupero più lunghi.