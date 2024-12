Problemi del liquido amniotico

Le cause di una quantità insufficiente di liquido amniotico includono le seguenti:

In molti casi, la causa è sconosciuta.

Poiché l’assunzione di alcuni farmaci come gli ACE-inibitori (tra cui enalapril o captopril) durante il secondo e il terzo trimestre può causare una quantità insufficiente di liquido amniotico, questi farmaci vengono solitamente evitati durante la gravidanza. Raramente, tuttavia, sono necessari per trattare situazioni di grave insufficienza cardiaca. Anche l’assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come l’ibuprofene, durante la gravidanza può ridurre la quantità di liquido amniotico.

Anche una quantità insufficiente di liquido amniotico (oligoidramnios) può causare problemi, come i seguenti: