Difetti congeniti degli organi genitali maschili

Nell’ipospadia l’apertura dell’uretra (il condotto che drena l’urina dalla vescica fuori dal corpo) si trova nella parte inferiore del pene:

Ipospadia lieve: L’apertura è situata appena sotto la normale posizione sulla punta del pene.

Ipospadia moderata: L’apertura è situata sull’asta del pene.

Ipospadia grave: L’apertura può essere situata nello scroto o tra lo scroto e l’ano.

Dato che l’urina può spruzzare verso il basso, i bambini con grave ipospadia possono dover urinare seduti. I bambini con ipospadia spesso presentano anche un altro difetto chiamato pene curvo (un piegamento verso il basso del pene) e un prepuzio sviluppato non completamente, nel quale il prepuzio è situato nella parte superiore del pene e non circonda la parte inferiore (chiamato prepuzio a cappuccio perché sembra un cappuccio sul pene). Più grave è l’ipospadia, più gravi sono la curvatura del pene e le anomalie del prepuzio.

Prima di rimuovere il prepuzio (circoncisione) in un neonato affetto da ipospadia, i genitori devono consultare un urologo (un medico specializzato nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi dell’apparato urinario e del sistema riproduttivo maschile). Talvolta i medici usando il tessuto del prepuzio quando correggono l’ipospadia chirurgicamente.

Per l’ipospadia lieve può non essere necessario trattamento. In altri bambini il difetto viene di solito corretto chirurgicamente a circa 6 mesi di età. Spesso l’intervento chirurgico può essere eseguito in regime ambulatoriale (il bambino non deve trascorrere la notte in ospedale).