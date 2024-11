Infezione intra-amniotica

In caso di rottura delle membrane prima del travaglio, l’esame pelvico viene effettuato solo in caso di necessità.

Di solito la donna riceve antibiotici per via endovenosa e per via orale per cercare di prolungare la gravidanza e ridurre il rischio di problemi del feto.

Le gestanti vengono sottoposte allo screening per gli streptococchi del gruppo B dopo 35-37 settimane di gestazione. In caso di positività allo screening si somministrano antibiotici durante il travaglio.