Atresia esofagea e fistola tracheo-esofagea

Intervento chirurgico

Prima di poter riparare chirurgicamente il difetto, vengono eseguite preparazioni per prevenire complicanze, come polmonite da aspirazione. Il trattamento inizia con la sospensione dell’alimentazione orale e il posizionamento di una sonda nell’esofago superiore per aspirare continuamente la saliva prima che possa raggiungere i polmoni. Il bambino viene alimentato per via endovenosa.

Il trattamento chirurgico deve essere effettuato subito dopo la nascita, per stabilire un collegamento normale fra esofago e stomaco, e chiudere la fistola.

Dopo l'intervento chirurgico possono svilupparsi alcune complicanze. I problemi più comuni sono perdite e tessuto cicatriziale nel punto di ricollegamento dell'esofago. Molti bambini hanno difficoltà ad alimentarsi. Circa la metà dei bambini che presentano difficoltà ad alimentarsi sviluppa reflusso gastroesofageo (la risalita del cibo e degli acidi gastrici dallo stomaco nell’esofago); i medici possono pertanto somministrare ai neonati con atresia esofagea farmaci che sopprimono gli acidi gastrici. Se il reflusso non viene controllato dai farmaci, si esegue una procedura chiamata fundoplicazione. In questo intervento, il chirurgo esegue la plicatura del fondo gastrico attorno al tratto inferiore dell’esofago per rafforzare il congiungimento e ridurre il reflusso.