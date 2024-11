Fibromi uterini

La chirurgia viene presa in considerazione per le donne che presentano le seguenti caratteristiche:

fibromi a sviluppo rapido

sanguinamento che continua o si ripresenta nonostante il trattamento farmacologico o gli interventi mininvasivi

dolore intenso o persistente

problemi come necessità di urinare spesso, stipsi, dolore durante il rapporto sessuale o blocco del tratto urinario, dovuti a fibromi di grosse dimensioni

sterilità o aborti ripetuti a causa dei fibromi nelle donne che desiderano una gravidanza

Se la donna non desidera più avere figli o desidera una cura definitiva, l’isterectomia può rappresentare una soluzione valida.

Sono possibili diversi tipi di interventi chirurgici. Quello raccomandato dipende dalle dimensioni, dal numero e dalla sede dei fibromi. Tuttavia, prima di prendere una decisione riguardo al trattamento, le donne dovrebbero discutere con il proprio medico dei problemi che potrebbero eventualmente derivare da ciascun tipo di intervento in modo che la decisione sia consapevole.

Tradizionalmente, la chirurgia per la rimozione dei fibromi comporta uno dei seguenti interventi:

Isterectomia: asportazione dell’utero. Le pazienti possono discutere con il proprio medico se asportare la cervice, le ovaie e le tube di Falloppio. L’isterectomia è l’unica soluzione permanente per i fibromi, ma comporta l’impossibilità di avere figli; viene pertanto eseguita solo se la donna non desidera avere figli.

Miomectomia: rimozione del solo fibroma o fibromi. Al contrario dell’isterectomia, la maggior parte delle donne che subiscono una miomectomia può avere figli. Inoltre, da un punto di vista psicologico, le donne preferiscono conservare l’utero. Tuttavia, la miomectomia non impedisce la formazione di nuovi fibromi e circa il 25% delle donne viene sottoposta a un’isterectomia a distanza di 4-8 anni.

Per l’isterectomia sono disponibili diversi metodi:

Laparoscopia: si praticano una o diverse piccole incisioni accanto o sopra l’ombelico, inserendo quindi una sonda a fibre ottiche (laparoscopio) e strumenti chirurgici attraverso le incisioni stesse.

Laparotomia: si pratica un’incisione di diversi centimetri nell’addome.

Isterectomia vaginale: l’utero viene asportato attraverso la vagina, talvolta con l’assistenza della laparoscopia. Si pratica un’incisione nella vagina e non vi è la necessità di un’incisione addominale.

La chirurgia laparoscopica può essere eseguita con l’assistenza di un robot, un dispositivo impiegato per controllare e manipolare gli strumenti chirurgici inseriti con il laparoscopio, il quale invia a una console un’immagine tridimensionale dell’interno dell’organismo. Il chirurgo osserva l’immagine e un computer trasforma i movimenti delle mani in precisi movimenti degli strumenti chirurgici.

Per la miomectomia, i chirurghi possono utilizzare:

Isteroscopia: i chirurghi inseriscono un dispositivo simile a un telescopio dotato di lampada (isteroscopio). Mediante strumenti inseriti nella sonda, i chirurghi possono recidere il tessuto e rimuovere i fibromi all’interno dell’utero.

Laparoscopia

Laparotomia

La laparoscopia e l’isteroscopia sono tecniche ambulatoriali e la guarigione è più rapida rispetto all’incisione addominale. Tuttavia, a volte la rimozione dei fibromi mediante laparoscopia o isteroscopia può risultare difficile o impossibile, ad esempio nel caso di presenza di molti fibromi o di dimensioni molto grandi, oppure se sono immersi in profondità nella parete dell’utero. In tal caso i medici procedono alla laparotomia.

L’isterectomia è preferibile alla miomectomia o può risultare necessaria per varie ragioni:

La donna non desidera avere figli in futuro.

Dopo la miomectomia, i fibromi si sviluppano nuovamente.

Le donne presentano disturbi che rendono difficoltosa la rimozione dei fibromi. Questi disturbi comprendono l’endometriosi e la formazione di bande anomale di tessuto cicatriziale nell’utero o nella pelvi (aderenze).

L’isterectomia può ridurre i rischi di sviluppare patologie nuove o peggiori, specialmente se la donna presenta fattori di rischio per un particolare disturbo. Queste patologie includono endometriosi, tumore della cervice e tumore dell’endometrio (tumore della mucosa della cavità uterina). Per esempio, le donne affette da sindrome di Lynch presentano un rischio aumentato di sviluppare un tumore dell’endometrio.

Altri trattamenti sono risultati non efficaci.

Durante la miomectomia o l’isterectomia può essere eseguita una procedura chiamata morcellazione. Mediante tale intervento i fibromi o il tessuto uterino vengono tagliati in piccoli pezzi che possono essere rimossi attraverso una piccola incisione. Molto raramente, le donne con fibromi hanno un tumore dell’utero non sospettato e non diagnosticato. Se queste donne vengono sottoposte a morcellazione, le cellule cancerose possono diffondersi all’interno dell’addome e della pelvi. In tali casi, può svilupparsi un tumore in altre sedi. I medici possono utilizzare tecniche chirurgiche per prevenire la diffusione del tessuto, come l’uso di una sacca per raccogliere tutti i frammenti del fibroma e rimuoverli dal corpo. Se la donna presenta sintomi preoccupanti, prima dell’intervento chirurgico per la rimozione dei fibromi, si deve valutare la presenza di un tumore uterino; deve inoltre essere informata del rischio molto ridotto di diffusione delle cellule cancerose in caso di morcellazione.

L’ablazione dei fibromi con radiofrequenza può essere utilizzata durante l’isteroscopia o la laparoscopia per distruggere, piuttosto che rimuovere, i fibromi. In questo caso i medici inseriscono un ago che trasmette una corrente elettrica o calore all’interno del fibroma per distruggerne il nucleo. Dopo questi trattamenti i fibromi possono svilupparsi nuovamente. In tal caso si dovrà raccomandare un altro trattamento o un’isterectomia.