L’eruzione polimorfa della gravidanza è un’eruzione cutanea intensamente pruriginosa che insorge solo durante la gravidanza.

L’eruzione polimorfa della gravidanza si osserva in circa 1 su 160-300 gravidanze. È molto più comune tra le donne portatrici di più di un feto (parti plurimi). Di solito l’eruzione si manifesta nella prima gravidanza. La causa è sconosciuta,

Compaiono macchie arrossate, di forma irregolare, piatte o leggermente sollevate, sull’addome. Talvolta, le macchie presentano piccole bolle piene di liquido al centro. Spesso, la cute circostante assume un colore chiaro. L’eruzione cutanea si diffonde alle cosce, alle natiche e talvolta alle braccia. Palmi delle mani, piante dei piedi e viso non sono di solito interessati. Si possono sviluppare centinaia di macchie pruriginose. Il prurito è abbastanza fastidioso da disturbare il sonno della donna.

Eruzione polimorfa della gravidanza Immagine © Springer Science+Business Media

In genere, l’eruzione cutanea compare durante le ultime 2-3 settimane di gravidanza e talvolta negli ultimi giorni o dopo il parto. Tuttavia, può presentarsi in qualsiasi momento dopo 24 settimane. Di solito, l’eruzione scompare entro 15 giorni dopo il parto. Si ripresenta in fino al 5% delle gravidanze successive.

I medici diagnosticano l’eruzione polimorfa della gravidanza esaminando la pelle. Tuttavia, formulare una diagnosi definitiva può essere difficile, perché assomiglia ad altre eruzioni cutanee pruriginose.

Spesso è utile applicare una crema cortisonica (come il triamcinolone) direttamente sulla cute. Raramente, in caso di sintomi gravi, si somministra un corticosteroide (ad esempio prednisone) per via orale.

Per alleviare il prurito possono essere utilizzati antistaminici che non provocano sonnolenza, assunti per via orale.