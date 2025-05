L’anoressia nervosa può essere lieve e transitoria oppure grave e persistente.

Il primo segnale dello sviluppo dell’anoressia nervosa può essere un lieve aumento della preoccupazione per la dieta e il peso corporeo in una persona non significativamente sovrappeso. La preoccupazione e l’ansia per il peso si intensificano con il dimagrimento. Perfino in presenza di dimagrimento eccessivo, tali soggetti sostengono di essere obesi, negano fermamente di avere un problema, non si lamentano per la perdita di peso e solitamente rifiutano ogni genere di cura. Cercano continuamente di perdere peso anche se amici e familiari li rassicurano sulla loro magrezza o li avvertono che stanno dimagrendo troppo. Le persone affette da anoressia nervosa considerano l’aumento di peso come un’inaccettabile insufficienza di autocontrollo.

Letteralmente anoressia significa “mancanza di appetito” ma, in realtà, la maggior parte dei soggetti affetti da anoressia nervosa ha fame. Molti non perdono l’appetito finché non sono estremamente emaciati.

Inoltre, i soggetti con questo disturbo sono preoccupati dal cibo. Ad esempio, possono fare quanto segue:

Piuttosto che mangiare si preoccupano delle diete e calcolano le calorie.

Possono accumulare, nascondere o gettare il cibo.

Possono raccogliere ricette.

Possono preparare piatti elaborati per altre persone.

Dal 30 al 50% delle persone con anoressia nervosa si abbuffa e/o poi si libera del cibo ingerito vomitando o prendendo lassativi. Il resto riduce semplicemente la quantità di cibo ingerito. Spesso mentono riguardo alla quantità di cibo assunto e nascondono il vomito e abitudini alimentari particolari. Alcune assumono anche diuretici (farmaci che provocano una maggiore escrezione di acqua dai reni) per ridurre il gonfiore percepito e cercare di perdere peso.

Nella maggior parte delle donne affette da anoressia nervosa il ciclo mestruale si interrompe, talvolta anche prima di aver perso molto peso. I soggetti con anoressia nervosa possono accusare un calo del desiderio sessuale.

In genere, le persone colpite da anoressia nervosa presentano bradicardia e ipotensione; possono sviluppare ipotermia, peluria sottile sul corpo oppure un eccesso di peluria sul corpo e sul volto. I tessuti si gonfiano in seguito ad accumulo di liquido (edema). Il soggetto spesso riferisce gonfiore, malessere addominale e stipsi.

Il vomito autoindotto può corrodere lo smalto dei denti, provocare ingrossamento delle ghiandole salivari nelle guance (ghiandole parotidi) e causare infiammazione all’esofago.

La depressione è frequente.

Gli anoressici, anche se molto magri, tendono a rimanere attivi e spesso svolgono un’intensa attività sportiva per controllare il peso corporeo. Tuttavia, fino a quando non compaiono i segni del deperimento fisico, manifestano pochi sintomi di deficit nutrizionale.

I cambiamenti ormonali dovuti all’anoressia nervosa comprendono una netta riduzione dei livelli plasmatici di estrogeno (nelle donne), di testosterone (negli uomini), e degli ormoni tiroidei e l’aumento dei livelli di cortisolo.

In caso di grave malnutrizione, è probabile che siano interessati tutti gli organi principali del corpo. La densità ossea può diminuire, aumentando il rischio di osteoporosi.

Riconoscere l’anoressia nervosa

Un calo ponderale rapido o grave può causare problemi potenzialmente fatali. Le alterazioni cardiache e gli scompensi del bilancio idrico ed elettrolitico (come sodio, potassio e cloro) sono tra i problemi più pericolosi:

Il cuore diventa debole e pompa meno sangue nell’organismo e

possono insorgere aritmie cardiache.

Il soggetto può disidratarsi e andare incontro a svenimento.

I livelli ematici del potassio e del sodio possono diminuire.

Il vomito e l’assunzione di lassativi e diuretici possono aggravare la situazione. Può verificarsi la morte improvvisa, probabilmente dovuta ad aritmie cardiache.