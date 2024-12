Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital;

La denutrizione è una carenza di calorie o di uno o più nutrienti essenziali.

La denutrizione può derivare dall’impossibilità di ottenere o preparare il cibo, da una malattia che rende difficile mangiare o assorbire gli alimenti oppure in caso di notevole aumento del fabbisogno di calorie, come accade nei periodi di rapida crescita.

La denutrizione è spesso evidente: chi ne è colpito è sottopeso, presenta ossa sporgenti, la pelle è secca e poco elastica e i capelli sono secchi e cadono con facilità.

Generalmente, i medici sono in grado di diagnosticare la denutrizione basandosi sull’aspetto, sull’altezza, sul peso e sulla situazione della persona (comprese le informazioni sulla dieta e sulla perdita di peso).

Alle persone denutrite viene dato cibo in quantità gradualmente crescenti, per via orale se possibile ma a volte attraverso un sondino che attraversa la gola fino allo stomaco oppure inserito in vena (per via endovenosa).

In genere si pensa che la denutrizione consista essenzialmente in una carenza di calorie (vale a dire, il consumo complessivo di alimenti) o di proteine. Le carenze di vitamine e minerali sono solitamente considerate patologie distinte. Tuttavia, quando è presente una carenza di calorie, è probabile che vi sia anche una carenza di vitamine e minerali. La denutrizione, spesso utilizzata come sinonimo di malnutrizione, è effettivamente un tipo di malnutrizione.

La malnutrizione è uno squilibrio tra i nutrienti di cui l’organismo necessita e i nutrienti che riceve. Di conseguenza, la malnutrizione comprende sia l’ipernutrizione (il consumo di quantità eccessive di calorie o di qualsiasi nutriente specifico, come proteine, grassi, vitamine, minerali o altri integratori alimentari) sia la denutrizione.

Il numero di persone denutrite nel mondo è in continua crescita dal 2014. Nello Stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo del 2023, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) riporta che, a livello globale, il numero di persone denutrite nel 2023 è stato di quasi 735 milioni, pari al 9,2% della popolazione globale, con un aumento di 122 milioni rispetto al 2019. La maggior parte vive in Paesi con tassi elevati di insicurezza alimentare. La prevalenza di denutrizione in Africa è aumentata dal 19,4% nel 2021 al 19,7% nel 2022. Mentre in Asia la prevalenza di denutrizione è diminuita dall’8,8% nel 2021 all’8,5% nel 2022, con una riduzione di oltre 12 milioni di persone. Questi valori superano tuttavia di 58 milioni i livelli pre-pandemia. Si stima che nel 2030 quasi 600 milioni di persone saranno cronicamente denutrite. Questa proiezione supera di 23 milioni il valore stimato se non ci fosse stata la guerra in Ucraina e di 119 milioni il valore stimato se non ci fossero state né la pandemia né la guerra in Ucraina.

La denutrizione progredisce in stadi. Può svilupparsi lentamente o molto rapidamente, come può accadere quando un tumore cresce rapidamente. Quando non si assume una quantità sufficiente di calorie, l’organismo comincia a scomporre i propri grassi e li utilizza per produrre calorie (un po’ come bruciare i mobili per riscaldare la casa). Una volta consumati tutti i depositi di grasso, l’organismo può scomporre gli altri tessuti, come quello muscolare e degli organi interni, causando gravi problemi, fino al decesso.

Denutrizione proteico-energetica La denutrizione proteico-energetica (detta anche malnutrizione proteico-energetica) è una carenza grave di proteine e calorie che si verifica quando non si assume una quantità sufficiente di proteine e calorie per un lungo periodo di tempo. Nei Paesi con tassi elevati di insicurezza alimentare, la denutrizione proteico-energetica riguarda spesso i bambini. Contribuisce al decesso in oltre la metà dei casi di morte infantile (ad esempio, aumentando il rischio di sviluppare infezioni potenzialmente letali e, in caso di infezioni, aumentandone la gravità). Tuttavia, se l’apporto nutrizionale è inadeguato, questo disturbo può colpire chiunque, indipendentemente dall’età. A livello mondiale, la strategia preventiva più importante è ridurre la povertà e migliorare l’educazione nutrizionale e le misure di salute pubblica. La denutrizione proteico-energetica presenta tre forme principali: Marasma

Kwashiorkor

Kwashiorkor marasmico Marasma Il marasma è una carenza grave di calorie e proteine. Tende a manifestarsi nei neonati e nei bambini molto piccoli e causa perdita di peso, perdita di massa muscolare e massa grassa, e disidratazione. Solitamente l’allattamento al seno svolge un ruolo protettivo contro il marasma. Kwashiorkor Il kwashiorkor è una grave carenza di proteine più che di calorie. Il kwashiorkor è meno comune del marasma. Il termine deriva dalla parola africana che significa “primo figlio-secondo figlio”, poiché spesso il primogenito sviluppa il kwashiorkor dopo la nascita del fratellino, quando quest’ultimo viene allattato dalla madre prendendo il posto del primogenito. Poiché i bambini tendono a sviluppare il kwashiorkor dopo lo svezzamento, in genere hanno un’età superiore rispetto a quelli affetti da marasma. Il kwashiorkor tende a essere confinato ad alcune aree del mondo in cui gli alimenti di base e quelli usati per lo svezzamento sono carenti di proteine, anche se forniscono calorie sufficienti sotto forma di carboidrati. Esempi di tali alimenti sono: igname, cassava, riso, patate dolci e banane verdi. Ad ogni modo, chiunque può sviluppare il kwashiorkor se assume una dieta costituita principalmente da carboidrati. I soggetti affetti da tale condizione tendono a trattenere i liquidi e appaiono pertanto gonfi. Se il kwashiorkor è grave, l’addome può essere sporgente. Kwashiorkor marasmico Il kwashiorkor marasmico si verifica quando un bambino con kwashiorkor non assume un numero sufficiente di calorie. Chi soffre di questo disturbo trattiene i liquidi e presenta una riduzione del tessuto muscolare e adiposo. Inedia L’inedia è la forma più estrema di denutrizione proteico-energetica Deriva dalla totale mancanza di nutrienti essenziali per un lungo periodo di tempo. In genere, si verifica perché il cibo non è disponibile (per esempio, durante una carestia), ma talvolta si verifica quando il cibo è disponibile (per esempio, quando i soggetti digiunano o soffrono di anoressia nervosa).

Cause della denutrizione La denutrizione è causata da fattori sociali, culturali e politici, tra cui i seguenti: povertà

guerra

disordini civili

sovrappopolazione

condizioni abitative non sicure

Malattie infettive

pandemie

urbanizzazione La povertà è la causa principale di denutrizione nei Paesi a basso, medio e alto reddito. È anche la causa più comune di insicurezza alimentare. Nelle aree che non hanno un’insicurezza alimentare diffusa, la denutrizione è generalmente molto meno frequente dell’ipernutrizione. Talune condizioni aumentano il rischio di denutrizione. Queste condizioni (fattori di rischio) includono le seguenti: non essere in grado di procurarsi il cibo

essere senzatetto

avere disturbi mentali

avere malattie che interferiscono con l’assunzione, il metabolismo o l’assorbimento dei nutrienti

avere diarrea cronica, che causa perdita di nutrienti

avere gravi patologie (la malattia può rendere incapaci di alimentarsi a sufficienza a causa della perdita di appetito o perché l’organismo richiede una quantità notevolmente maggiore di nutrienti)

assumere alcuni farmaci o usare alcune sostanze, come alcol o sostanze illegali

Fumo

essere giovani (i neonati, i bambini e gli adolescenti sono a rischio di denutrizione in quanto sono in crescita e pertanto richiedono una grande quantità di calorie e nutrienti)

Età più avanzata A volte le persone non hanno accesso al cibo perché non possono permetterselo, non hanno modo di andare in un negozio o non sono fisicamente in grado di fare compere. In alcune parti del mondo, le scorte di cibo sono inadeguate a causa di guerre, siccità, inondazioni o altri fattori. Alcune malattie, come i disturbi da malassorbimento, interferiscono con l’assorbimento di vitamine e minerali. Anche gli interventi chirurgici che prevedono l’asportazione di parte dell’apparato digerente possono avere lo stesso effetto. Alcune malattie, come l’AIDS, i tumori o la depressione, comportano la perdita dell’appetito, inducendo un soggetto a consumare meno cibo, con conseguente denutrizione. L’assunzione di alcuni farmaci può contribuire alla denutrizione. Il soggetto può inoltre comportarsi nel seguente modo: Diminuire l’appetito: ne sono esempi i farmaci usati per trattare l’ipertensione arteriosa (ad esempio i diuretici), l’insufficienza cardiaca (ad esempio la digossina) o il cancro (ad esempio il cisplatino).

Provocare nausea, che a sua volta riduce l’appetito

Aumentare il metabolismo (come la tiroxina e la teofillina) e aumentare così il fabbisogno calorico e nutrizionale

Interferire con l’assorbimento di determinati nutrienti a livello intestinale L’assunzione di quantità eccessive di alcol, che contiene calorie ma ha uno scarso valore nutrizionale, fa diminuire l’appetito. Poiché l’alcol danneggia il fegato, può anche interferire con l’assorbimento e l’utilizzo dei nutrienti. Il disturbo da uso di alcol può causare carenze di magnesio, zinco e talune vitamine, tra cui la tiamina. Inoltre, l’interruzione dell’assunzione di certi farmaci (come ansiolitici e antipsicotici) o dell’alcol può causare una perdita di peso e/o denutrizione. Il fumo riduce la percezione di sapori e odori, rendendo meno appetitoso il cibo. Il fumo inoltre causa altri cambiamenti nell’organismo che contribuiscono a un basso peso corporeo. Ad esempio, il fumo stimola il sistema nervoso simpatico, facendo aumentare il consumo di energia da parte dell’organismo. Alcune malattie aumentano fortemente il fabbisogno calorico. Queste possono essere infezioni, lesioni, una tiroide iperattiva (ipertiroidismo), ustioni estese e febbre per lungo tempo. Negli Stati Uniti, all’incirca 1 anziano su 7 tra quelli che vivono nella comunità, assume meno di 1.000 di calorie al giorno, un apporto insufficiente per mantenere una nutrizione adeguata. Fino alla metà degli anziani ricoverati in ospedale o nelle strutture di lungodegenza non assume una quantità sufficiente di calorie. Sapevate che... I fattori che contribuiscono alla denutrizione degli anziani sono molti, compresi i cambiamenti dell’organismo correlati all’età (vedere la barra laterale Riflettori puntati sull’invecchiamento: la denutrizione). Tabella Cause della denutrizione Tabella

Sintomi di denutrizione Il segno più evidente di una carenza di calorie consiste nella riduzione del grasso corporeo (tessuto adiposo). Tabella Conseguenze dell’inedia sull’organismo Tabella In caso di inedia per circa un mese, si perde un quarto del peso corporeo. Se l’inedia continua per un lungo tempo, gli adulti possono perdere fino alla metà del peso corporeo e i bambini anche di più. Le ossa sporgono e la pelle diventa sottile, secca, poco elastica, pallida e fredda. Infine, si perde il grasso nel viso, il che conferisce alle guance un aspetto scavato e fa apparire gli occhi infossati. I capelli diventano secchi e radi e cadono con facilità. La perdita grave di tessuto muscolare e adiposo prende il nome di cachessia. La cachessia può essere la conseguenza di un’eccessiva produzione di sostanze chiamate citochine, prodotte dal sistema immunitario in risposta a una malattia, quale un’infezione, il cancro o l’AIDS. Altri sintomi comprendono: affaticamento, incapacità di trattenere il calore, diarrea, perdita di appetito, irritabilità e apatia. In casi molto gravi, i soggetti possono cessare di rispondere agli stimoli (stupor). I soggetti si sentono deboli e non sono in grado di svolgere le normali attività. Nelle donne, i cicli mestruali diventano irregolari o si arrestano. Se la denutrizione è grave, i liquidi possono accumularsi nelle braccia, nelle gambe e nell’addome. Si riduce la quantità di alcuni tipi di globuli bianchi, in una condizione simile a quella che si verifica nelle persone affette da AIDS. Di conseguenza, il sistema immunitario si indebolisce, aumentando il rischio di infezioni. Se il deficit di calorie persiste per lungo tempo, possono insorgere insufficienza epatica, insufficienza cardiaca e/o insufficienza respiratoria. L’inedia totale (quando non viene assunto alcun alimento) è fatale in 8-12 settimane. I bambini gravemente denutriti possono avere una crescita anomala. Lo sviluppo comportamentale può essere molto lento e si può manifestare una lieve disabilità intellettiva che continua almeno fino all’età scolare. La denutrizione, anche se trattata, può avere effetti duraturi sui bambini. Possono persistere alterazioni dell’abilità intellettiva e problemi digestivi, a volte per tutta la vita. Con il trattamento, la maggior parte degli adulti guarisce completamente.

Diagnosi di denutrizione Valutazione medica

A volte esami del sangue Generalmente, i medici sono in grado di diagnosticare la denutrizione ponendo domande sulla dieta e la perdita di peso ed effettuando un esame obiettivo (vedere anche Valutazione dello stato nutrizionale). Di solito, la denutrizione grave e prolungata può essere diagnosticata in base all’aspetto e all’anamnesi della persona. I medici possono anche porre domande in merito alla capacità di acquistare e preparare il cibo, alla presenza di altri disturbi, all’uso di farmaci o altre sostanze, all’umore e alla funzione mentale. Possono utilizzare questionari standard alla ricerca di informazioni rilevanti. Le risposte a queste domande possono contribuire a confermare la diagnosi, in particolare quando la denutrizione è meno evidente, e può aiutare a identificarne la causa. Identificare la causa della denutrizione è un aspetto particolarmente importante nei bambini. Nell’ambito dell’esame obiettivo, il medico: Misura l’altezza e il peso

Calcola l’indice di massa corporea (IMC)

Stima la quantità di tessuto adiposo e muscolare nella metà superiore del braccio misurando la circonferenza del braccio e lo spessore di una piega cutanea della parte posteriore del braccio sinistro (plica tricipitale)

Controlla anche altri sintomi che possono indicare denutrizione (come ad esempio alterazioni della pelle e dei capelli e accumulo di liquidi negli arti o nell’addome) Gli esiti di tali indagini consentono di confermare la diagnosi e stabilire la gravità della denutrizione. Esami L’esecuzione di esami dipende dalle circostanze. Ad esempio, se la causa è evidente e può essere corretta, di solito non è necessario eseguire alcun esame. L’esame effettuato più spesso è un’analisi del sangue per misurare il livello di albumina (che diminuisce quando un soggetto non consuma proteine a sufficienza). Il medico può inoltre misurare il numero di determinati tipi di globuli bianchi (che diminuiscono al peggiorare della denutrizione). Di solito vengono effettuati altri esami del sangue, incluso un emocromo completo. Possono essere eseguiti anche esami cutanei per controllare il grado di funzionalità del sistema immunitario. Sotto la pelle, viene iniettata una sostanza che contiene un antigene (che di solito scatena una reazione immunitaria); se si verifica una reazione entro un certo periodo di tempo significa che il sistema immunitario funziona correttamente. Una reazione ritardata o l’assenza di reazione indicano un problema nel sistema immunitario, che può essere dovuto a denutrizione. Se si sospetta una carenza di vitamine o minerali, di solito vengono eseguiti esami del sangue per misurare i livelli di tali nutrienti. Se si sospetta che la causa sia un altro disturbo, può essere necessario eseguire altri esami per identificare la causa. Ad esempio, per i soggetti con diarrea grave o persistente nonostante il trattamento, il medico può richiedere l’esame di un campione di feci per verificare la presenza di microrganismi che possono essere causa dell’infezione. Per individuare le infezioni si possono effettuare esami, come l’analisi delle urine e la radiografia del torace. Primo piano sull’invecchiamento: Denutrizione

Trattamento della denutrizione Alimentazione, in genere per bocca

Trattamento della causa

A volte nutrizione parenterale o endovenosa

In caso di denutrizione grave, a volte farmaci Per la maggior parte delle persone, il trattamento della denutrizione è rappresentato dal graduale incremento del numero di calorie introdotte. Il metodo migliore consiste nell’assumere giornalmente numerosi pasti piccoli e sostanziosi. Ad esempio, alle persone che sono state a digiuno vengono somministrate dapprima razioni di cibo piccole ma frequenti (6-12 volte al giorno), dopodiché la quantità viene gradualmente aumentata. Nei bambini con diarrea, i pasti possono essere sospesi per un giorno o due in modo da non peggiorare la condizione. In questo intervallo, vengono somministrati liquidi. Le persone che hanno difficoltà a digerire cibi solidi possono avere bisogno di integratori liquidi o di una dieta liquida. Spesso si utilizzano integratori privi di lattosio o a ridotto contenuto di lattosio (come gli integratori a base di yogurt) in quanto molte persone hanno difficoltà a digerire il lattosio (uno zucchero contenuto nei latticini) e la denutrizione può peggiorare il problema. Se tali persone consumano alimenti contenenti lattosio, di solito manifestano diarrea. Vengono somministrati anche integratori multivitaminici in modo da fornire tutti i nutrienti necessari e vengono trattati i disturbi che possono contribuire alla denutrizione (come le infezioni). Alcuni specialisti raccomandano la somministrazione di antibiotici a tutti i bambini gravemente denutriti, anche nel caso in cui non vi siano segni di infezione. Se la denutrizione è grave, potrebbe essere necessario il ricovero in ospedale. Un’alimentazione troppo rapida dopo una denutrizione grave può causare complicanze, quali diarrea e squilibri dei liquidi corporei, del glucosio (uno zucchero) e di altri nutrienti. Tali complicanze, generalmente, si risolvono rallentando il ritmo dell’alimentazione. Quando possibile, i nutrienti vengono somministrati per via orale. Se non possono essere somministrati per via orale, i nutrienti possono essere somministrati con uno dei seguenti metodi: Un catetere inserito nel tratto digerente (alimentazione enterale)

Un sondino (catetere) inserito in una vena (alimentazione per via endovenosa) Alimentazione con sondino L’alimentazione con sondino (enterale) può essere utilizzata per nutrire le persone il cui apparato digerente funziona normalmente, ma che non riescono a mangiare abbastanza da coprire il proprio fabbisogno nutrizionale (come le persone che hanno subito ustioni gravi) o che presentano difficoltà di deglutizione (come le persone che hanno avuto un ictus). Intubazione nasogastrica Immagine Per l’alimentazione con sondino, si introduce una sottile sonda di plastica (sondino nasogastrico) per via nasale e la si spinge verso la gola fino allo stomaco o all’intestino tenue (detta intubazione nasogastrica). Qualora sia necessario continuare a lungo questo tipo di alimentazione, il sondino di alimentazione può essere inserito direttamente nello stomaco o nell’intestino tenue attraverso una piccola incisione nell’addome. Sonda per alimentazione Immagine Gli alimenti che vengono somministrati attraverso il sondino devono contenere tutti i nutrienti di cui la persona ha bisogno. Esistono soluzioni speciali, comprese quelle per le persone con specifiche necessità (come ad esempio una ridotta assunzione di liquidi). Oppure, dopo opportuno trattamento, è possibile somministrate cibi solidi attraverso il sondino nasogastrico. L’alimentazione con il sondino può essere somministrata lentamente e in modo continuo oppure in grandi quantità (dette bolo) a intervalli di alcune ore. L’alimentazione con sondino può causare molti problemi, che possono essere potenzialmente fatali. Inalazione (aspirazione) di cibo nei polmoni: negli anziani, l’aspirazione è il problema più frequente causato dall’alimentazione con sondino. L’aspirazione di cibo può portare a polmonite, ma è meno probabile se la soluzione viene somministrata lentamente e se la testata del letto viene sollevata per una o due ore dopo l’alimentazione con sondino, per ridurre il rischio di rigurgito.

Diarrea e disturbi addominali: cambiare la soluzione o somministrarla più lentamente può contribuire ad alleviare questi disturbi.

Irritazione dei tessuti: il sondino può irritare ed erodere i tessuti di naso, gola o esofago. In questi casi, in genere il sondino può essere rimosso e l’alimentazione può continuare con un diverso tipo di sondino. Alimentazione per via endovenosa L’alimentazione per via endovenosa (nutrizione parenterale) viene utilizzata quando l’apparato digerente non è in grado di assorbire adeguatamente i nutrienti (come nel caso delle malattie da malassorbimento gravi). Viene inoltre utilizzata quando è necessario liberare temporaneamente l’apparato digerente dal cibo (ad esempio in soggetti con colite ulcerosa grave o pancreatite grave). La somministrazione di cibo per via endovenosa può coprire una parte del fabbisogno nutrizionale del soggetto (nutrizione parenterale parziale) o la sua totalità (nutrizione parenterale totale). Dal momento che la nutrizione parenterale totale deve essere infusa per via endovenosa in un sondino di grandi dimensioni (catetere), questo sondino deve essere inserito in una vena di diametro adeguato, come la vena succlavia, che si trova sotto la clavicola. Anche l’alimentazione per via endovenosa può causare problemi, quali ad esempio: Infezione: l’infezione è un rischio costante poiché il catetere viene solitamente lasciato in sede per un lungo periodo di tempo e le soluzioni che vengono introdotte al suo interno contengono molto glucosio (uno zucchero), che favorisce lo sviluppo di batteri. Le persone sottoposte a nutrizione parenterale totale devono essere attentamente monitorate per segni di infezione.

Eccessiva quantità di acqua (sovraccarico di volume): la somministrazione di una quantità eccessiva di acqua può causare l’accumulo di liquidi nei polmoni, che rende difficile la respirazione. Per questo motivo, il medico controlla il peso della persona e la quantità di urine escrete. A volte, è possibile ridurre il rischio calcolando la quantità di acqua necessaria prima di iniziare l’alimentazione.

Squilibri e carenze nutrizionali: Raramente si verificano carenze di alcune vitamine e minerali. Per individuare determinati squilibri nutrizionali vengono misurati periodicamente i livelli nel sangue dei minerali disciolti (elettroliti), del glucosio e dell’urea (una misura della funzionalità renale), dopodiché è possibile adeguarvi la soluzione.

Diminuzione della densità ossea: la nutrizione parenterale totale, quando somministrata per più di 3 mesi circa, causa talvolta la diminuzione della densità ossea. Il motivo non è noto e il trattamento migliore è l’interruzione temporanea o permanente di questo tipo di alimentazione.

Problemi al fegato: la nutrizione parenterale totale può causare malfunzionamento del fegato, soprattutto nei neonati prematuri. Vengono effettuati esami del sangue per controllare la funzionalità epatica. L’adattamento della soluzione può aiutare.

Problemi della cistifellea: Possono formarsi calcoli biliari. Il trattamento comporta l’adeguamento della soluzione e, se possibile, la somministrazione di cibo per via orale o attraverso il sondino. Farmaci Ai soggetti gravemente denutriti vengono talvolta somministrati farmaci per aumentare l’appetito, quali dronabinol o megestrol, oppure farmaci per aumentare la massa muscolare, come l’ormone della crescita o uno steroide anabolizzante (ad esempio, nandrolone o testosterone).