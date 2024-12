Alcuni farmaci fermano (interrompono) l’emicrania sul nascere o ne impediscono la progressione. Alcuni vengono assunti per controllare il dolore. Altri vengono assunti per prevenire le emicranie.

Per le emicranie da lievi a moderate, gli antidolorifici (analgesici) possono aiutare a controllare il dolore. Spesso vengono utilizzati farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) o paracetamolo. Questi ultimi possono essere assunti durante l’emicrania, in associazione a un triptano o come alternativa. Per le emicranie lievi occasionali, possono essere utili gli analgesici che contengono caffeina, un oppioide o butalbital (un barbiturico). Tuttavia, l’uso eccessivo di analgesici, di caffeina (nelle preparazioni analgesiche o nelle bevande che la contengono) o di triptani può portare ad emicranie quotidiane e più gravi. Queste cefalee, chiamate cefalee da abuso di farmaci, si verificano quando questi farmaci vengono assunti più di 15 giorni al mese per oltre 3 mesi.

Quando le emicranie sono o diventano intense, vengono utilizzati farmaci che possono bloccarle e che vengono assunti non appena inizia l’emicrania. Tra questi vi sono i seguenti:

Solitamente si utilizzano i triptani (antagonisti della 5-idrossitriptamina [5-HT] o serotonina). I triptani impediscono ai nervi di rilasciare delle sostanze che possono scatenare le emicranie. Sono più efficaci se presi non appena inizia l’emicrania. Possono essere assunti per bocca o mediante spray nasale oppure essere iniettati sotto alla pelle (per via sottocutanea).

I ditani sono una classe di farmaci che possono bloccare le cefalee. Essi agiscono come i triptani, ma probabilmente con meno effetti collaterali a carico del cuore (come variazioni della pressione arteriosa o della frequenza cardiaca). Lasmiditan per via orale è attualmente l’unico ditano utilizzato. Non assumere più di una dose di lasmiditan in 24 ore.

I gepanti sono un’altra classe di farmaci in grado di bloccare le cefalee. I gepanti bloccano una proteina nel sangue che scatena l’emicrania. Questi farmaci (rimegepant e ubrogepant) vengono assunti per via orale.

La diidroergotamina viene somministrata per via endovenosa, sottocutanea e come spray nasale per interrompere le emicranie persistenti e gravi. Viene in genere somministrata insieme a un farmaco che allevia la nausea (antiemetico), come la proclorperazina, per via endovenosa.

Alcuni farmaci antiemetici (come la proclorperazina o il metoclopramide) possono essere utilizzati per alleviare emicranie da lievi a moderate. La proclorperazina, assunta per via orale o come supposta, è utilizzata anche per risolvere le emicranie nelle persone che non tollerano i triptani o la diidroergotamina.

Dal momento che i triptani e la diidroergotamina possono causare il restringimento (costrizione) dei vasi sanguigni, non sono consigliati alle persone che soffrono di angina, coronaropatia o ipertensione arteriosa. Se gli anziani o coloro che presentano fattori di rischio di coronaropatia hanno necessità di assumere questi farmaci, devono essere monitorati attentamente. Tuttavia, i soggetti con uno di questi disturbi possono assumere lasmiditan, rimegepant o ubrogepant.

Se le emicranie sono in genere accompagnate da nausea, assumere un antiemetico con un triptano non appena si presentano i sintomi è efficace. Gli antiemetici (come la proclorperazina o la metoclopramide) assunti da soli possono anche interrompere la progressione di emicranie lievi o moderate.

Quando gli altri trattamenti sono inefficaci nelle persone che soffrono di emicranie gravi, si possono somministrare analgesici oppioidi come ultima risorsa.

Quando le emicranie sono gravi, i liquidi somministrati per via endovenosa possono aiutare ad alleviare la cefalea e far sentire meglio i soggetti, specialmente se disidratati per il vomito.

Altri farmaci vengono utilizzati per prevenire le emicranie e possono ridurre la frequenza e la gravità dei sintomi. Tra questi vi sono i seguenti:

Farmaci anticonvulsivanti

Beta-bloccanti

Calcio-antagonisti

Anticorpi monoclonali (erenumab, fremanezumab e galcanezumab)

Antidepressivi triciclici

OnabotulinumtoxinA (che viene iniettato nel cuoio capelluto, nella fronte e nel collo) o gli anticorpi monoclonali possono essere utilizzati per trattare le emicranie croniche.

Saltando o riducendo una dose di un farmaco utilizzato per prevenire le emicranie o assumendolo più tardi, si rischia di scatenare o aggravare un’emicrania.

I dispositivi che stimolano alcuni nervi, su determinate parti del corpo, possono contribuire a prevenire e trattare gli attacchi di emicrania. Uno di questi dispositivi, tenuto sulla fronte, può ridurre la frequenza delle emicranie. Un altro dispositivo, tenuto sulla parte posteriore del cranio, può alleviare le emicranie quando iniziano. Un dispositivo che utilizza un braccialetto per stimolare i nervi cutanei può alleviare il dolore dell’emicrania. Questi dispositivi non presentano significativi effetti collaterali.