Asportazione chirurgica dell’appendice

Antibiotici e fluidi per via endovenosa

Il trattamento principale dell’appendicite prevede l’intervento chirurgico. Il ritardo dell’intervento chirurgico fino all’accertamento dell’origine del dolore addominale può essere letale: un’appendice infetta può perforarsi in meno di 36 ore dalla comparsa dei sintomi.

Appendicite Video

Al riscontro di un’appendicite, si somministrano liquidi e antibiotici per via endovenosa e si asporta l’appendice (appendicectomia). Se il medico esegue un intervento e non riscontra appendicite, in genere l’appendice viene asportata comunque per prevenire il rischio futuro di appendicite.

Di recente, è cresciuto l’interesse verso il trattamento dell’appendicite con soli antibiotici, in modo che l’intervento chirurgico possa essere rimandato o evitato. Sebbene questo trattamento possa avere successo in alcuni soggetti, in molti casi alla fine è necessario intervenire chirurgicamente. L’asportazione chirurgica dell’appendice viene tuttora considerata il trattamento più efficace e solitamente quello raccomandato per l’appendicite.