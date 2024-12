Sindrome di Mallory-Weiss

Misure per trattare l’emorragia

La maggior parte degli episodi emorragici si risolve da sola, ma talvolta il medico deve eseguire un’endoscopia e adottare provvedimenti per interrompere l’emorragia. Tali misure includono uso di calore per cauterizzare il vaso sanguinante, l’uso di una clip per chiuderlo o l’iniezione di farmaci al suo interno.

In alternativa, è possibile iniettare vasopressina o epinefrina in corso di angiografia per fermare l’emorragia nel vaso sanguigno interessato.

I soggetti che perdono grandi quantità di sangue necessitano di trasfusione.

Raramente, è necessario un intervento chirurgico per riparare la lacerazione.