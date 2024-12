Antibiotici per via endovenosa

Drenaggio del liquido dall’orecchio medio

La labirintite purulenta viene trattata con antibiotici somministrati per via endovenosa. Si esegue anche una miringotomia. Questo intervento prevede un’incisione del timpano per consentire il drenaggio del liquido dall’orecchio medio (vedere Miringotomia: trattamento delle infezioni ricorrenti dell’orecchio). A volte viene eseguita una timpanostomia. In questo intervento, dei tubicini vengono inseriti attraverso un’incisione praticata nel timpano consentendo al liquido di fuoriuscire dall’orecchio medio. Per alcuni soggetti è necessario un intervento chirurgico più esteso per rimuovere tutto o parte dell’osso dietro l’orecchio (mastoidectomia).