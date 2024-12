Fischio o ronzio nelle orecchie

I tentativi di identificare e trattare la causa del tinnito spesso non hanno successo. Tuttavia, la correzione di una perdita dell’udito (per esempio con un apparecchio acustico) allevia il tinnito in circa la metà dei soggetti.

Il trattamento dello stress e di altre condizioni mentali (come la depressione) può essere d’aiuto. Molte persone vengono rassicurate dal fatto che il tinnito non è provocato da un disturbo grave. La caffeina e altri stimolanti possono peggiorare il tinnito, quindi occorre cercare di evitarli.

Esistono varie tecniche che possono contribuire a rendere tollerabile il tinnito, anche se ogni individuo presenta un diverso grado di sopportazione. Molti ritengono che il rumore di sottofondo aiuti a mascherare il tinnito e ad addormentarsi. Alcuni usano la musica come sottofondo. Altri utilizzano un mascheratore di tinniti, ovvero un dispositivo simile a un apparecchio acustico che produce suoni neutri a un livello costante.

Per la sordità profonda, un impianto nella coclea (l’organo dell’udito) può ridurre il tinnito, ma viene adottato solo in soggetti con perdita dell’udito grave o profonda in entrambe le orecchie.

Se queste tecniche standard non sono utili, i soggetti possono rivolgersi a cliniche specializzate nel trattamento dei tinniti.