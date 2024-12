Manometria

Radiografie con bolo baritato

Normalmente il medico inserisce una piccola sonda nell’esofago per misurare la pressione sia dell’esofago che dello sfintere esofageo inferiore (manometria esofagea). Spesso, l’esame dell’esofago consiste in una esplorazione con una sonda flessibile (esofagoscopia). Durante l’esofagoscopia, il medico effettua una biopsia (asportazione di un campione di tessuto per l’esame microscopico) per avere la certezza che i sintomi non siano dovuti a tumori nella parte inferiore dell’esofago.

La radiografia dell’esofago acquisita nel momento in cui il soggetto ingerisce bario (bolo baritato) mostra l’assenza delle normali contrazioni ritmiche dell’esofago. Di norma l’esofago è dilatato, generalmente solo in misura moderata ma, a volte, può raggiungere dimensioni enormi, con restringimento dello sfintere esofageo inferiore.

La planimetria a impedenza è un tipo di esame dell’esofago nel quale un palloncino riempito con acqua salata (soluzione fisiologica) viene usato per misurare la superficie interna dell’esofago (detta lume) e simultaneamente la pressione all’interno dell’esofago. La sonda per la diagnostica per immagini del lume funzionale (functional lumen imaging probe, FLIP) è un altro test esofageo che utilizza la planimetria a impedenza per valutare il funzionamento dell’esofago. Queste misurazioni aiutano i medici a valutare ulteriormente le persone con difficoltà di deglutizione.

Alcuni disturbi, come i tumori della giunzione gastroesofagea, possono provocare sintomi simili all’acalasia (cosiddetta pseudoacalasia), pertanto i medici conducono esami supplementari per escluderli. Il tumore alla giunzione gastroesofagea può essere diagnosticato mediante la tomografia computerizzata (TC) del torace e dell’addome o l’ecografia endoscopica (una piccola sonda a ultrasuoni sulla punta di un endoscopio viene fatta avanzare nello stomaco attraverso il cavo orale).