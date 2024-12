Temporanea restrizione di cibo e liquidi per via orale

Liquidi somministrati per via endovenosa

Aspirazione attraverso sonda nasogastrica

Con la restrizione di cibo e liquidi per via orale, di solito l’ileo si risolve spontaneamente dopo 1-3 giorni. In questo arco di tempo, vengono somministrati fluidi ed elettroliti (come sodio, cloro e potassio) in vena (per via endovenosa). Appena possibile, vengono interrotti o ridotti potenti antidolorifici chiamati analgesici oppioidi.

Il forte vomito è raro, ma se insorge, l’accumulo di gas e di liquidi causato dall’ileo deve essere risolto. Generalmente, una sonda viene fatta passare attraverso il naso nello stomaco o nell’intestino tenue (sonda nasogastrica) e viene applicata l’aspirazione per alleviare la pressione e la distensione (dilatazione). Il paziente deve rimanere a digiuno e non deve bere fino a quando le funzioni intestinali non ritornano normali. In alcuni casi, se il disturbo interessa principalmente l’intestino crasso, si introduce una sonda dall’ano nell’intestino crasso per alleviare la pressione.