Sanguinamento gastrointestinale

La necessità di effettuare esami dipende da cosa rileva il medico dall’anamnesi e nel corso dell’esame obiettivo, in particolare in presenza di segnali d’allarme.

Il trattamento del sanguinamento del GI si basa su quattro approcci principali:

Esami del sangue e altri test di laboratorio

Endoscopia superiore per sospetto sanguinamento del tratto GI superiore

Colonscopia per sanguinamento del tratto GI inferiore (salvo laddove chiaramente causato da emorroidi)

Angiografia o angiografia con TC se il sanguinamento è rapido o grave

La conta ematica del paziente favorisce la determinazione della quantità di sangue persa. Una bassa conta piastrinica è un fattore di rischio per sanguinamento. Altri esami del sangue comprendono tempo di protrombina (Prothrombin Time, PT), tempo di tromboplastina parziale (Partial Thromboplastin Time, PTT) e test di funzionalità epatica, tutti utili a rilevare eventuali disturbi della coagulazione. Il medico spesso evita gli esami del sangue su pazienti con sanguinamento minore causato da emorroidi.

Se il soggetto ha vomitato sangue o materiale scuro (che può rappresentare cibo parzialmente digerito), talvolta si introduce un piccolo tubo di plastica cavo attraverso il naso fino allo stomaco (sonda nasogastrica, vedere Intubazione del tratto digerente) per aspirare il contenuto dello stomaco. Se il contenuto è sanguinolento o di colore rosa, è indicativo di sanguinamento attivo del GI superiore, mentre la presenza di materiale scuro o a chicchi di caffè è suggestiva di sanguinamento lento o arresto dell’emorragia. In alcuni casi, non vi è segno di sangue, anche se il paziente ha riferito episodi emorragici molto recenti. L’uso della sonda nasogastrica è indicata in qualsiasi soggetto che non abbia vomitato ma abbia perso una considerevole quantità di sangue dal retto (se non per ovvia emorroide), poiché questo sangue potrebbe provenire dal tratto digerente superiore.

Se l’esame rivela segni di sanguinamento attivo, o i sintomi del paziente sono fortemente suggestivi di sanguinamento originante nel tratto digerente superiore, il medico esegue generalmente un’endoscopia superiore. L’endoscopia superiore è un esame dell’esofago, dello stomaco e del primo segmento dell’intestino tenue (duodeno) realizzato mediante l’impiego di una sonda di esplorazione flessibile detta endoscopio. L’endoscopia superiore consente al medico di rilevare l’origine del sanguinamento e, spesso, di trattarlo mediante l’inserimento di una sonda nasogastrica.

Nei soggetti con sintomi tipici di emorroidi potrebbe bastare la sola sigmoidoscopia (esame della parte inferiore dell’intestino crasso, del retto e dell’ano con un endoscopio) o l’anoscopia (esame solo del retto mediante un corto rettoscopio e una sorgente luminosa). Tutti gli altri soggetti con ematochezia devono essere sottoposti a colonscopia (esame dell’intero tratto del colon, del retto e dell’ano con l’endoscopio).

Occasionalmente, l’endoscopia superiore e la colonscopia non consentono di individuare la causa del sanguinamento. Ai fini dell’identificazione dell’origine dell’emorragia, esistono anche altre opzioni. Si può optare per un’endoscopia dell’intestino tenue (enteroscopia). Se il sanguinamento è rapido o grave, a volte si può scegliere l’angiografia. In corso di angiografia, trova impiego un catetere per iniettare in un’arteria un mezzo di contrasto visibile ai raggi X. L’angiografia è utile ai fini della diagnosi di sanguinamento del tratto digerente superiore e consente di effettuare certi trattamenti (come embolizzazione e infusione di un vasocostrittore, vedere Arresto dell’emorragia). Inoltre, è possibile l’iniezione di eritrociti marcati con marcatore radioattivo (scintigrafia). Mediante l’impiego di una telecamera speciale, il marcatore radioattivo è talora in grado di evidenziare la sede indicativa del sanguinamento. Prima dell’angiografia o del trattamento chirurgico, i medici possono inoltre eseguire un esame detto angio-TC. Durante questa procedura si utilizza un tipo di diagnostica per immagini detto tomografia computerizzata (TC) insieme a un agente di contrasto radiopaco per produrre immagini dei vasi sanguigni, che talvolta consentono di individuare la sede dell’emorragia.

Si può eseguire una serie di radiografie dettagliate dell’intestino tenue. Questo esame è stato ampiamente sostituito dall’enterografia con TC, utilizzata per valutare la presenza di tumori all’interno dell’intestino tenue.

Un’altra opzione è l’endoscopia con videocapsula, che prevede l’introduzione nell’organismo del paziente di una minuscola telecamera che scatta fotografie mentre attraversa l’intestino. Questo esame è particolarmente utile per l’intestino tenue, ma non molto per colon o stomaco, poiché questi organi sono più facilmente visualizzabili mediante endoscopia.