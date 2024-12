Vomito nei lattanti e nei bambini

Accertarsi che i bambini siano adeguatamente idratati è importante. Di solito i liquidi vengono somministrati per via orale (vedere Disidratazione nei bambini). Si utilizzano soluzioni reidratanti orali che contengono l’equilibrio corretto degli elettroliti. Negli Stati Uniti queste soluzioni sono ampiamente disponibili senza prescrizione presso la maggior parte delle farmacie e i supermercati. Il contenuto di sodio nelle bevande sportive, bevande gassate, succhi di frutta e simili è troppo esiguo, mentre quello dei carboidrati è troppo elevato e quindi vanno evitate.

Anche i bambini affetti da frequente vomito possono tollerare piccole quantità di soluzione somministrate spesso. Solitamente, 1 cucchiaino (5 ml) ogni 5 minuti. Se i bambini non rigettano questa quantità, è possibile aumentare gradualmente. Con pazienza e incoraggiamento, la maggior parte dei bambini è in grado di assumere una quantità sufficiente di liquidi per via orale evitando la somministrazione in vena (per via endovenosa). Tuttavia, i bambini affetti da grave disidratazione e quelli che non assumono sufficienti liquidi per via orale possono necessitare della somministrazione per via endovenosa.