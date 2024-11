Psicoterapia

Alcuni antidepressivi

Il trattamento della bulimia nervosa può includere la terapia cognitivo-comportamentale, la psicoterapia interpersonale e la farmacoterapia.

Generalmente si utilizza la terapia cognitivo-comportamentale, con i seguenti obiettivi:

motivare il soggetto al cambiamento

stabilire e mantenere uno schema alimentare regolare e flessibile

ridurre la preoccupazione del soggetto rispetto al peso e alla forma fisica

Gli incontri con lo psicoterapeuta, individuali o di gruppo, si svolgono una o due volte a settimana per 4-5 mesi, per un totale di circa 16-20 sedute. La terapia cognitivo-comportamentale elimina l’alimentazione compulsiva e il comportamento eliminatorio in circa il 30-50% dei soggetti che ne soffrono, molti altri migliorano, ma altri abbandonano o non rispondono alla terapia. I soggetti che migliorano di solito continuano a stare bene.

La psicoterapia interpersonale costituisce un’alternativa quando la terapia cognitivo-comportamentale non è disponibile. Aiuta il soggetto a individuare e modificare i problemi interpersonali che possono aver contribuito a sviluppare il disturbo alimentare. Questa terapia non implica di dover dire al soggetto come fare a cambiare, non interpreta il suo comportamento e non tratta il disturbo alimentare in modo diretto.

Gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, un tipo di antidepressivi, possono ridurre la frequenza delle abbuffate e del ricorso al vomito, ma la loro efficacia a lungo termine non è chiara. Questi farmaci trattano anche in modo efficace l’ansia e la depressione, che sono comuni tra i bulimici.