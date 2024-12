Scintigrafie del tratto digerente

La scintigrafia di svuotamento gastrico serve a stabilire la velocità di svuotamento dello stomaco. In presenza di uno svuotamento gastrico lento si parla di gastroparesi, che può dare luogo a sintomi come nausea, vomito o sensazione di pienezza dopo aver consumato un pasto modesto.

In preparazione a questo esame, il paziente assume una bevanda o un pasto contenente una piccola quantità di materiale radioattivo. Il medico utilizza quindi una gamma camera per verificare la rapidità di fuoriuscita del materiale dallo stomaco. Poiché questo esame non è in grado di indicare se il ritardo dello svuotamento gastrico sia dovuto a ostruzione o a gastroparesi, si dovrà procedere a ulteriori accertamenti.

Questo tipo di scintigrafia può essere utile anche ai fini del monitoraggio della risposta del paziente ai farmaci promotilità. Questi farmaci, come metoclopramide ed eritromicina, stimolano il movimento del contenuto attraverso stomaco e intestino. I risultati di questo esame possono essere falsati se le persone assumono oppioidi per il dolore o altri farmaci che alterano il movimento del contenuto attraverso lo stomaco.

In centri specializzati possono essere eseguiti esami supplementari per stabilire quanto tempo impiega il cibo per attraversare l’intestino tenue e l’intero intestino. L’esame dell’intestino tenue richiede un periodo di 2 giorni, mentre per quello dell’intero intestino ne occorrono 4. Questi esami sono utili per i soggetti con sospetto disturbo del movimento del tratto digerente, come stipsi grave.