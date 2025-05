Prevenzione e misure terapeutiche non farmacologiche

Farmaci preventivi (come scopolamina e antistaminici)

Farmaci antiemetici (contro il vomito; come ondansetron o granisetron)

Le misure volte a ridurre la percezione del movimento comprendono:

Mantenere lo sguardo fisso su un oggetto distante (ad esempio, guardare l’orizzonte quando si è su un’imbarcazione)

Scegliere un posto in cui si sente meno il movimento (come i sedili anteriori di un’auto, i sedili sulle ali in un aereo, le cabine di prua/centrali o il ponte superiore in una nave)

Tenere testa e corpo il più possibile fermi

Sedere nella direzione di marcia e in posizione reclinata

Non leggere

Dormire

Le misure volte a ridurre la suscettibilità alla chinetosi includono:

Prendere aria aprendo un finestrino, una valvola d’aria o andare sul ponte della nave

Non assumere bevande alcoliche (che possono aggravare la nausea)

Mangiare piccole quantità di cibi a basso contenuto di grassi, leggeri, farinacei evitando pasti abbondanti e alimenti con sapori e odori forti

Evitare cibi e bevande durante viaggi aerei di breve durata, specie se su aerei di piccole dimensioni

Evitare di fumare, se possibile

Prima di un viaggio, chi tende alla chinetosi può chiedere al medico di consigliare un farmaco da banco o di prescrivere un farmaco che possa aiutare a prevenire il disturbo. Questi farmaci devono essere assunti prima dell’insorgere della chinetosi, poiché tendono ad essere meno efficaci dopo l’inizio dei sintomi; includono la scopolamina (sotto forma di cerotto o compresse), la ciclizina, il dimenidrinato, la difenidramina, la meclizina e la prometazina (talvolta associata a caffeina). Tutti questi farmaci possono causare sonnolenza. Poiché possono causare agitazione nei neonati e nei bambini molto piccoli, non devono essere somministrati a tali pazienti se non sotto controllo medico. Chi svolge attività che richiedono attenzione o concentrazione (compresa la guida) non deve assumere questi farmaci. Inoltre, questi farmaci non devono essere assunti insieme ad alcol, sonniferi, sedativi o altri farmaci che inducono sonnolenza e riducono l’attenzione.

Se si sviluppa la chinetosi, consumare solo cibi leggeri (come i crackers) e bevande gassate (come il ginger ale) può impedire il peggioramento di alcuni sintomi. In caso di vomito, si può assumere un farmaco antiemetico, come ondansetron o granisetron, talvolta mediante iniezione o sotto forma di cerotto cutaneo.

Una strategia utile per trattare la chinetosi è l’adattamento. Più si viene esposti allo stimolo che causa la chinetosi, minori sono le probabilità che lo stimolo causi una reazione. Tuttavia, la reazione è specifica allo stimolo, così una persona che si abitua al movimento di una grossa nave può sempre soffrirne in una piccola.

Alcuni provano terapie alternative, come indossare bracciali che esercitano un’agopressione o una stimolazione elettrica oppure prendere dello zenzero (meno di un grammo) per trattare o prevenire la chinetosi. L’efficacia della maggior parte di queste terapie non è comprovata, ma alcune persone le trovano utili.