Vertigine posizionale parossistica benigna

Manovre della testa per spostare le particelle nel condotto uditivo

Di norma la VPPB è trattata facilmente. In genere non sono raccomandati farmaci. Raramente sono d’aiuto e possono peggiorare i sintomi.

Le particelle libere possono essere spostate dal canale semicircolare posteriore in una parte dell’orecchio in cui non causano sintomi. A tale scopo è necessaria una manovra simile a una capriola della testa, detta manovra di riposizionamento canalicolare, come la manovra di Epley. Questa manovra migliora immediatamente le vertigini in circa il 90% dei casi. In altri soggetti può essere utile ripetere la manovra.

La manovra di Epley: una cura semplice per una causa comune di vertigini

Nella manovra di Epley il corpo e la testa del paziente vengono mossi in varie posizioni, una dopo l’altra. Ciascuna posizione viene mantenuta per circa 30 secondi per consentire alle particelle di spostarsi per mezzo della forza di gravità in un’altra parte del canale. Per verificare se la manovra abbia funzionato, la persona muove la testa nello stesso modo in cui sono comparse le vertigini. In assenza di vertigini, la manovra ha funzionato. Dopo aver eseguito questa manovra, il soggetto deve restare in posizione eretta o semieretta per 1 o 2 giorni.

In alcuni soggetti, le vertigini si ripresentano. In tal caso, si ripete la manovra di riposizionamento. Ai soggetti può essere spiegato come eseguire la manovra a casa in caso di vertigini.

Un’altra manovra efficace, chiamata esercizio di Brandt-Daroff, può essere insegnata al paziente ed essere eseguita a casa. Il soggetto si siede in posizione eretta, quindi si distende su un fianco con la testa girata a un angolo di 45 gradi. Rimane in questa posizione per circa 30 secondi o fino a quando le vertigini scompaiono, poi si siede nuovamente in posizione eretta. Lo stesso movimento viene ripetuto sul lato opposto. Questo ciclo viene ripetuto 5 volte di seguito, 3 volte al giorno per circa 2 settimane o fino a quando non si avvertono più vertigini quando si svolge l’esercizio.

Sebbene il canale semicircolare posteriore sia quello più comunemente affetto dalla VPPB, talvolta ne viene colpito il canale laterale; per alleviare i sintomi è necessario rotolare come tronchi.

Se la manovra di riposizionamento non funziona, i medici cercano di solito altri disturbi più gravi che potrebbero essere la causa dei sintomi e richiedere altri trattamenti.

Il ricorso alla chirurgia è molto raro.